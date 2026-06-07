丹水滾夫妻逾20筆房產曝光／假面公益 吸金上看50億

丹水滾鍋物集團黃姓、洪姓夫妻負責人成立慈善會，經常捐贈物資給偏鄉弱勢學童，藉此騙取大眾信任。（取自洪女臉書）

分散登記一家四口名下

台中大雅區知名連鎖火鍋店「丹水滾鍋物」集團無預警停業，黃姓、洪姓夫妻負責人涉嫌以高額獲利為誘因吸金五十億元，這起重大吸金案持續延燒，隨著大批投資人組成自救會追討，這對已逃至中國的夫妻驚人龐大資產也曝光，一名被害人說，夫妻倆靠著多年來啃食「人血饅頭」累積超過二十筆龐大房產，除公益慈善人設崩塌，後續如何追回被害人的血汗錢才是重點。

叮噹姐 小額借貸起家

五十歲洪女外號「叮噹姐」，從小額借貸起家，之後在大雅開設旅行社、火鍋店、徵信社與休閒事業公司，也參加獅子會、慈善會，主打房地產投資及二胎放款等高獲利，在大雅人脈廣闊，夫妻常隨著慈善會在中部縣市行善，挹注偏鄉學童或部落物資，樹立良好形象，近年廣邀各社團幹事或地方人士拿現金投資事業版圖，因利息優渥，不少員工也有投資。有受害人指出，投資一百萬，每月利息一萬，正常配息二年，沒想到他們突然捲款消失。

請繼續往下閱讀...

據了解，目前已逃往中國的一家四口名下，合計持有超過廿筆不動產，其中不乏台中七期重劃區及南屯區的高價住宅與土地，分散登記在黃姓夫妻及兩名子女名下，地方人士指出，黃姓夫妻長年活躍地方社團、宮廟及公益活動，透過廣泛人脈建立信任關係，陸續向親友、社團成員招攬資金，項目涵蓋房地產投資、民間二胎借貸及俗稱「放角仔」小額放貸等，宣稱可穩定獲利，吸引不少民眾投入畢生積蓄。

這對夫妻上月底可能覺得快東窗事發，一家四口索性逃往中國，粗估吸金金額上看五十億，投資人隨著火鍋店停業、支票陸續跳票才驚覺事態不對，目前案件仍持續受理及清查中，實際吸金規模及受害人數仍待進一步釐清，而黃姓夫妻名下資產與資金流向，也是後續偵辦重要方向。

防脫產 應先提假扣押

律師徐俊逸表示，因黃姓夫妻已經潛逃出國，為防止他們脫產，建議受害的投資人先提出假扣押，看是否能扣下部分資產，彌補損失，若黃姓夫妻一開始就有意騙這些投資客則可能涉及詐欺，同時吸金行為違反銀行法，後續需依循民事訴訟程序追討投資款項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法