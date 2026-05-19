古剎遭豪奪蓋五星廟 當共產基地╱住持買回 募款重建碧雲禪寺

建商魏明仁當年奪取碧雲禪寺，改建共產基地（左下圖，導演陳文彬提供），彰化縣府引用違章建築相關法規，把五星廟夷平（大圖，彰化縣府提供）。

彰化縣二水鄉有百年歷史的碧雲禪寺，十多年前因擴建工程誤信建商魏明仁，不僅廟產遭奪，寺內比丘尼遭暴力驅趕，被迫棲身鐵皮屋，廟殿還被改造成「五星共產廟」，彰化縣政府認定是違建，將其剷平，歷經波折後，如今土地所有權已由寺方買回，目前向信眾募款重建。

比丘尼如今回想起當年被魏明仁趕出佛寺仍心有餘悸。她們說，還好台灣是法治的社會，魏明仁作為共產黨的同路人，巧取豪奪把百年古剎改為「社會主義民族思想愛國教育基地」，最後被彰化縣政府夷平，因魏明仁沒付五百萬元拆除費，法務部行政執行署彰化分署進行土地拍賣，才由住持釋懷宗以一六一二萬元得標，現在是「物歸原主」；比丘尼如今都住在歷史建築碧雲禪寺兩旁的護龍，原被夷平的大殿約一千五百坪，她們以興辦事業為名，委託建築師向縣府送件，若所有項目都合乎規定、通過，就要向信眾募款擴建。

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比丘尼委託建商蓋大殿 遭奪產趕走

比丘尼表示，當年她們委由魏明仁興建大殿，雙方合約是七一三〇萬元完成，魏明仁以各種名目增加經費到上億元，她們付了九九二七萬元，魏明仁還不滿足，硬是增加上億元，她們已支付不起，魏明仁便透過官司取得地上物，並把她們趕出寺，若不是社會大眾關心，她們恐怕還過著淒風苦雨的日子，真的是佛祖保佑。

魏明仁欠大筆債務 逃往中國

百年禪寺淪為五星共產廟與「共產基地」，當時立法院尚未通過「國安五法」與「反滲透法」，面對共產黨「在地協力者」的滲透，彰化縣政府當年是用「違章建築處理辦法（八卦山脈限建與高度管制）」或「噪音管制法（紅歌播放音量太大聲）」來對付魏明仁，在「五星共產廟」夷平之後，魏明仁因欠下大筆債務，「跑路」到香港及中國。

魏明仁因欠下大筆債務，跑路到香港及中國。（資料照）

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