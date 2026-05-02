稱用雙刃一刀刀割頸 相驗僅一處致命傷／殺91歲姊 84歲妹殺人罪收押

台南84歲葉婦持刀殺死91歲姊姊，疑伴屍數小時清現場，因有疑點待釐清，並涉滅證等情遭羈押。（民眾提供）

死者身上無防禦性外傷

台南市發生罕見疑似加工自殺或具有殺人犯意的懸疑命案！八十四歲葉姓婦人自稱不堪長照壓力，並在九十一歲胞姊要求下，持水果刀、菜刀一刀刀割殺胞姊頸部致死，但檢警相驗發覺，死者頸部只有一處致命傷，無法判定是重複切割傷口或一刀割喉致死，死者身上也未發現抵抗或因疼痛撥開造成的防禦性外傷，因全案有不少疑點待查，警方以殺人罪將葉婦移送法辦，檢方聲請羈押獲准，後續將解剖死者，全力追查真相。

姊妹倆單身 同住照應

葉姓姊妹均單身，合租公寓互相照顧，對於犯行動機，葉婦供稱，胞姊上月跌倒後行動不便，大小便不能自理，需要她照料；四月廿八日深夜，胞姊跟她說病痛難耐想尋短，她才下定決心，取刀朝姊姊頸部劃下，犯案後過了幾小時，確定胞姐死亡，於翌日凌晨通知姪子。警方獲報抵達時姊姊已身亡，現場查扣兩把凶刀證物。

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稱受姊所託 加工自殺

警方原本認為全案是加工自殺，但案情有不少待解疑點，其中葉女自稱是數刀割頸，但相驗發現頸部只有一處刀傷，暫無法斷定是否有重複傷痕，加上死者身上沒有防禦傷，以及葉婦動手後，除等到胞姊死亡才通知親屬，並有清理現場跡象，故除了加工自殺，警方無法排除其他可能致死因素，因此以殺人罪將葉婦移送台南地檢署偵辦。

有疑點 檢將解剖追真相

南檢檢察官複訊葉婦後，考量葉婦涉犯殺人重罪等情，向台南地院聲請羈押，南院認為葉婦雖然承認犯行，但疑有滅證等舉動，裁准羈押。

出租變凶宅 房東擬求償

租屋處的房東獲知房子發生事故，極度不滿，打算對葉婦求償。

求助專線

長照專線：1966

生命線協談專線：1995

安心專線：1925（依舊愛我）

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