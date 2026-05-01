化整為零 進口大批貓池使詐

專案小組搜索現場。（調查局提供）

租學生套房架3座機房 詐騙居家長者 主嫌收押

調查局新北市調查處接獲情資，有詐騙集團自海外化整為零，以多次少量方式，進口俗稱「貓池」（Modem Pool)的電話及簡訊發送詐騙工具，經追查發現，詐團透過國人陳姓兄弟收取包裹後多次透過客運公司託運、高鐵站置物櫃等方式，轉手交由白牌車司機陳姓男子在新北市及桃園市等三處尋覓學生套房租屋，架設多台「貓池」向國人施詐；全案由新北地檢署指揮發動搜索，共查扣貓池十一台、手機七支及人頭SIM卡四十三張等，並向法院聲押陳男獲准。

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供境外詐團使用

新北處因接獲財政部關務署台北關情資，與北機站、新北市刑警大隊偵二隊組成專案小組，檢方指揮於四月七日在新北及桃園搜索陳姓兄弟及陳男住居所及機房設置地共五處，進而破獲此案。

新北處當初接獲情資後清查可疑人車，鎖定從事機場接駁的陳姓男子可疑，向新北檢及新北地院聲請特殊強制處分，出動M化車等科技器材，掌握陳男配合詐團架設「貓池」機房地點，利用大學周遭學生宿舍租金便宜、人員出入頻繁，且屋內裝設多部電腦、網路等電子設備的耗電量高、二十四小時機器運轉、網路訊號繁雜等特性，將機房隱身其中，以掩蔽機器運作的噪音，並干擾執法人員查緝訊號來源所在地。

專案小組搜索時，多台「貓池」正在運作中，並自境外隨機撥打電話，以未顯示來電，假冒中華電信、警察局、戶政機關或郵局人員，佯稱銀行帳戶遭人辦理貸款、身分證遭人取得並辦理門號及盜打或申請戶籍登記，或電信費未繳積欠高額款項，須匯款至指定帳戶以銷帳等方式，藉機詐取民眾財物。

新北處機動站科技偵查組分析，此類假冒政府機關人員的詐團，工作時段為平日上午九時至下午三時，主要詐騙對象為居家長者，利用其擔心證件遭冒用心理，製造受害人緊張情緒，威逼交出現金或金融卡監管；另發現詐團會與出售帳戶者，偽造假對話記錄，營造售簿者也是受詐者角色。

扣押犯罪用的貓池設備。（調查局提供）

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