10公克大麻 萬元賣牌友 販二級毒品不承認 重判11年

賣10公克大麻給賭場牌友拿1萬，竹北男販毒遭新竹地院重判11年。（資料照）

在新竹縣竹北市某賭場玩德州撲克的劉姓男子，以一萬元代價賣十公克大麻給牌友張姓男子，事後否認販毒，但張男坦承在賭場向劉男買大麻，雙方一手交錢一手交貨，新竹地方法院痛批劉男助長毒品流通、將使他人更受毒品之害，依販賣二級毒品罪重判劉男有期徒刑十一年。

法官痛批助長毒品流通 將使他人更受毒品之害

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法官調查，前年二月十九日下午，劉男與張男聯繫，約定以一萬元的價格販賣大麻十公克，當晚在新竹縣竹北市交付大麻，並向張男收取一萬元而完成交易。張男作證說，他在賭場以一萬元向劉男買十公克大麻，一手交錢一手交貨。

法官認為，政府對毒品嚴格查緝，販毒又屬重罪，若無利可圖，一般持有毒品者，當不致輕易將毒品交付他人，何況市面上毒品價格不貲、物稀價昂，也無公定價格，販毒者若無利可圖，不可能不賺利益轉售。

儘管劉男否認販賣毒品，然法官認為他與張男僅係打牌認識的朋友，而本案交易大麻數量達十公克，價值不菲，自然沒有無償或不賺取利益將大麻交給張男的動機及理由，應認劉男主觀上具有從中牟利之營利意圖，甚為明確。因此劉男所辯，無非是臨訟狡辯之詞，無可採信。

法官審酌認為，劉男販賣二級毒品罪，助長毒品流通、將使他人更受毒品之害，且販賣大麻數量為十公克，犯罪所生危害程度重大。考量劉男自始否認犯行，犯後態度不佳，依販賣二級毒品罪重判有期徒刑十一年。

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