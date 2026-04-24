台中銀6主管 助洗錢36億 4分行經理、襄理淪內鬼 起訴7人

台中商銀4家分行的6名經理或襄理，涉勾結博弈、洗錢集團洗錢逾36億。（調查局航調處提供）

涉嫌為博弈、詐欺集團洗錢的萬里開發公司董事長洪岳鵬，拉攏台中商銀四家分行的六名經理或襄理，助其十二家人頭公司開戶，銀行涉案高層還調高帳戶轉帳額度，助洪男隱匿大額匯款，總計協助洗錢逾三十六億元；台中地檢署今年三月搜索萬里公司及台中商銀多家分行，聲押洪男及兩名分行經理獲准，昨依詐欺、洗錢等罪起訴七人。

濫用職權 幫12家人頭公司開戶

中檢表示，四十六歲洪男積極滲透銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理等六人，指示六人利用銀行主管身分濫用職權，從前年至去年四月間，讓十二家人頭虛設商號成功開戶。

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洗錢警示通報時護航 隱匿去向

張姓經理等人並調高各商號帳戶轉帳額度，且在帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航，使萬里公司幕後的博弈、洗錢集團得以利用上開帳戶收取賭博、詐欺款項，並快速移轉，隱匿、掩飾大額犯罪所得去向。

中檢去年結合調查局航業調查處等單位組成專案小組，採取「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」查緝策略，分三波對萬里公司、台中商銀涉案分行搜索，目前洪男、張姓經理及莊姓經理仍在押。檢方以洪男等七人涉犯刑法加重詐欺、賭博罪，違反銀行法及洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，移審後建請法院續押。

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