車手犯22案 法官罕見判比檢求刑重

吳男三度進出監獄，出獄後就當車手，法官加重其刑，判2年徒刑。（資料照）

3度被抓 無法遏止他繼續犯罪

現年五十二歲的吳姓男子，多次加入詐騙集團當提款車手，二〇二四年十月到彰化縣向被害人取款廿五萬元後被捕，檢方起訴具體求刑一年六月，彰化地方法院卻認為，吳男因強制性交罪出獄後，加入詐騙集團且三度被抓，釋放後又立即犯案，檢方起訴後仍繼續當車手，一犯再犯，惡性重大，應加重其刑，依加重詐欺罪重判二年，量刑比檢方的求刑還重，相當罕見。

判決書指出，吳男成年後的人生多在監獄度過，二〇二〇年因強制性交罪出獄後擔任白牌計程車司機，二〇二四年四月加入詐騙集團擔任取款車手與取簿手，至少犯下四案；同年十月改加入另一詐團，開始密集犯案。

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判決書顯示，吳男同年十一月六日被捕，但很快就獲釋，又開始犯案，半個月後，同月廿二日再度被捕，羈押至去年二月四日獲釋，一走出看守所，又開始當車手，直到去年七月四日第三次被捕羈押至今，這段期間吳男全台犯案累累，目前被起訴的案件逾廿二件。

彰化地方法院審理指出，吳男即便是被羈押、手機遭扣案，獲釋後都能立刻與詐騙集團取得聯繫，可知他與詐騙集團關係緊密，當車手三度被抓，都無法遏止他繼續犯罪，顯示吳男所犯的詐欺利益龐大，他才會明知故犯且一犯再犯，應依累犯規定加重其刑。

法官強調，檢方具體求刑一年六月，吳男卻在去年六月檢方起訴之後，還繼續當車手，另外，吳男原本承認此案報酬是五千元，法院審理時改口說僅獲得二千元，企圖隱藏犯罪所得，這些都是檢方未掌握的不利量刑事實，依加重詐欺罪判處吳男二年徒刑，併科罰金二萬五千元，可上訴。

拿「老母病重」求交保被駁回

目前羈押中的吳男，以「母年邁多病，身體狀況欠佳、無人照料」為由，向法院聲請具保停止羈押，不過，法官認為他過去都是交保後立即犯案，駁回交保聲請。

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