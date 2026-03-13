為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    在臉書扮9角 三角詐騙21人／誘買家匯款給賣家 再取貨轉賣牟利

    2026/03/13 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    有人買演唱會門票收到白紙

    卅三歲黃姓男子在臉書化身「黃道賢」、「李森森」等九個假身分，自己分飾多角在社群網站貼文賣貨，甚至利用「三角詐騙」手法，讓買家匯款給不知情的賣家後，自己再從中取貨轉賣牟利，檢警清查共有廿一人受害，還有人跟他買演唱會門票卻只收到一張白紙，檢方偵結後將黃男依加重詐欺等罪嫌起訴，並建請法院合併量處兩年十月以上徒刑。

    檢方指出，黃姓男子明知自己根本沒有要買賣物品，卻從去年八月起，在臉書上分別以「黃道賢」、「黃羯」、「李森森」、「陳熙」、「劉斌」、「陳皇」、「黃菌人」、「陳煥升」及「陳大天」等暱稱，隨機在網路尋找目標。黃男的手法極為狡猾，他先在臉書社群貼文佯稱要賣東西，吸引馬姓買家等十多人上鉤。

    黃男買空賣空 檢求刑2年10月

    另一方面，他同時向王姓賣家等人佯稱要購買手機、遊戲帳號等高價商品，並索取對方的金融帳戶資料，接著，黃男指示馬姓買家將貨款匯入王姓賣家提供的帳戶中，或是利用超商代碼繳費；王姓賣家以為收到來自黃男的匯款，就將貨品寄出給黃男，黃男拿到東西後隨即轉售獲利，真正匯款的買家卻遲遲收不到貨，才驚覺被騙報警處理，警方獲報後循線將他逮捕。

    高雄地檢署調查後發現，黃男透過「買空賣空」手法詐得現金及財物價值共計四十四萬餘元，檢方認為黃男利用網際網路散布不實訊息，嚴重損害網路交易安全，依加重詐欺罪及普通詐欺罪嫌將他起訴，並請法院針對未扣案的犯罪所得宣告沒收或追徵。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

