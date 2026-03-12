機敏資訊 洩走私集團、中國 海巡主任莊宗輝犯13罪 判14年

海巡署金馬澎分署前勤務指揮中心主任莊宗輝，將海巡艦艇調度與雷情監控畫面等資訊，當成商品販售給走私客，並洩漏給中國執法人員，金門地院重判有期徒刑14年。（取自金馬澎海巡鐵三魚臉書）

海巡署金馬澎分署前勤務指揮中心主任莊宗輝，任內長期利用職務之便，將海巡艦艇調度與雷情監控畫面等資訊，當成商品販售給走私客，並洩漏給中國執法人員。金門地院審理後，認定莊宗輝犯下違背職務收賄、洩密及非法利用個資等共十三項罪名，重判有期徒刑十四年，褫奪公權四年，並沒收犯罪所得一八八萬餘元。

海巡署表示，莊員去年五月被羈押後，因情節重大，已將莊員記兩大過免職。

艦艇動態、查緝 賣給違法業者

金門地院指出，莊員歷任金門海巡隊科員、分隊長及巡防科專員，長期承辦海域巡防、勤務規劃、越界捕撈裁罰及兩岸協同執法聯繫等業務，接觸機敏資訊。

但莊員長期利用職務之便，向從事越界捕撈、走私、偷渡等不法活動者，提供艦艇動態、海域狀況、勤務資訊及查緝情形，並以不取締或僅驅離不帶案等方式包庇，作為收受現金及其他利益的對價。

海巡勤務、雷情圖 全洩給中國

此外，莊多次透過通訊軟體，將海巡查扣案件、勤務分配、雷情圖、艦艇調度及受裁罰人、非法入境人士個資，洩漏給中國執法人員與違法業者。

地院表示，莊員負責海域巡防、查緝走私、防止非法入出國等事項，是具有法定調查犯罪職務權限公務員，所掌握的勤務、雷情等資訊，涉及海域邊境秩序、執法安全與人民隱私，具高度機敏性，其犯行嚴重影響海域執法秩序與國家機關公信力。

院方衡酌莊過去無犯罪紀錄，坦承犯行，並繳回犯罪所得；另考量其免職後家庭經濟負擔重，判處有期徒刑十四年，全案可上訴。

