首腦陳志 數罪併罰可判30年

太子洗錢集團資產查扣法拍，四大神獸之一馬王（左1）1.35億落槌。（資料照，記者廖振輝攝）

太子集團首腦陳志，昨被台北地檢署依組織犯罪、洗錢、賭博等多罪起訴，建請法院對其科處法定刑最高刑度。律師房彥輝分析，依我國法律，若各罪皆成立且數罪併罰，刑期最重可達三十年，實務上再視犯罪情節與犯後態度等因素，由法院綜合判斷量刑。

台北地檢署認定，太子控股集團首腦陳志在台犯下多項重大犯罪，包括違反組織犯罪防制條例之發起、主持及指揮犯罪組織，洗錢防制法洗錢金額達一億元以上，商業會計法製作不實會計憑證，以及刑法意圖營利供給賭博場所、行使業務登載不實文書等罪。

請繼續往下閱讀...

檢方在起訴書中建請法院對陳志「科處法定刑最高刑度」，意即請求法院在各罪可判處的最高刑度範圍內量刑。

房彥輝表示，檢察官認為陳志為太子犯罪集團內的最高層級，其犯罪情節及所生危害均極重大，所以求處法定刑最高刑度，所謂法定刑最高刑度，就是檢察官起訴各罪名的法定最高刑度，而陳志罪名的法定刑最重刑度，分別為三年到十年不等。

房彥輝說，如果法院認為前述的罪名皆成立，且數罪分別處罰，多數有期徒刑合併刑期最重可達三十年。

不過我國法院目前在實務上，不一定會判處最高刑度，會再斟酌卷內資料、犯罪所生危害、被告犯後態度等情量處徒刑。

來台受審可能性不高

另有法界人士表示，陳志在柬國落網，已遣送中國，來台受審可能性不高，檢方求重最高刑度應是突顯這名集團首腦犯行，對台所生危害的惡性及嚴重性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法