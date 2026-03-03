太子首腦李添寵妻密碼曝光 8超跑同碼0603

法拉利LaFerrari 1.35億拍出，弘達國際老闆 謝瑞益得標。 （記者廖振輝攝）

33輛豪車賣出24輛 挹注國庫約4．36億元

台北地檢署昨上午於警察專科學校公開拍賣太子集團被查扣的三十三輛名車，現場亦揭露集團首腦李添對妻子楊帥的寵愛秘辛，現場共有八輛頂級超跑車牌末四碼統一為「〇六〇三」，正好對應妻子生日，陣容涵蓋Porsche 911 GT3 RS、718 Spyder RS及Ferrari SF90 Stradale等車款。

惡名昭彰的柬埔寨「太子集團」涉嫌在台從事大規模跨境詐欺與洗錢，檢警調查獲不法資產總值逾五十億元。其中，由台北地檢署委託行政執行署台北分署公開拍賣扣押的三十三輛頂級豪車，昨日上午於台灣警察專科學校舉行，吸引近五百人競標，最終成功賣出廿四輛。

法務部長鄭銘謙受訪指出，太子集團案在國內外引發高度關注，檢警調多波掃蕩，對跨國洗錢偵辦具有示範意義，此次拍賣選在警專舉辦，除了安全考量，也具教育示範作用，強化未來執法人員危機意識與使命感。

太子集團因涉及跨國詐騙與洗錢，在柬埔寨經營賭場及電信詐騙業務，美國司法部已對集團董事長陳志等人提出起訴，並查扣價值約一百五十億美元（約新台幣四千五百億元）的比特幣，同時將台灣九家公司列入制裁名單。調查局持續與美國交換情報，台北地檢署也依據掌握情資展開追緝，去年大動作掃蕩太子集團在台據點，陸續發動八波搜索行動，最快本週可完成起訴。

此次拍賣共為國庫挹注約四．三六億元，據了解，拍賣所得將先用於償還該集團因跨國投資詐騙及非法吸金案件造成的受害者損失，剩餘或依法沒收的資金則繳入國庫，作為打擊詐騙與洗錢犯罪的成果。

法務部長鄭銘謙（圖中）到場視察。 （記者廖振輝攝）

太子集團洗錢案查扣33輛名車昨公開拍賣。 （記者廖振輝攝）

