楊梅重大車禍》連假訪友遇死劫 妻女雙亡 駕駛命危

白色轎車（右圖）行經桃園市楊梅區高鐵南路遭大貨車（左圖）撞擊噴飛，造成一家三口二死一命危。 （記者李容萍翻攝）

轎車左轉遭大貨車撞飛

昨天二二八連假最後一天，桃園市發生二死一命危的重大車禍。六十三歲朱姓男子駕駛白色LUXGEN轎車沿楊梅區高鐵南路七段行駛，左轉時疑未禮讓直行車，被對向由卅九歲羅姓男子所駕駛大貨車撞上，巨大撞擊力造成朱男多處骨折且昏迷經送醫仍在急救中，其同車五十七歲徐姓妻子與廿九歲朱姓女兒因傷勢嚴重送醫急救不治。

警、消調查，這起事故發生在昨上午八點廿五分許，家住新竹的朱男駕車搭載妻、女打算去桃園市新屋區訪友，沿高鐵南路七段，行經楊新路四段交叉口左轉時，與對向直行由羅男所駕大貨車對撞，猛烈撞擊造成轎車噴飛數十公尺、嚴重毀損。

桃園市消防局獲報調派消防人員十四名、消防車二輛、救護車六輛趕往現場救護，朱男被救出送醫急救、尚未脫離險境，同車的朱男妻、女兩人皆因傷勢過重現場失去生命徵象，經送醫搶救後均告不治。

警方對雙方駕駛酒測，結果均為零。詳細的肇事原因和雙方車速仍在調查中，肇事責任也將由車輛行車事故鑑定委員會釐清。

朱男的另一女兒與家人經警方通知趕到醫院、殯儀館時悲痛不已，怎麼也沒想到家人這趟桃園訪友之行，竟然讓她和摯愛的母親、手足就此天人永隔，而父親還在醫院的加護病房與死神搏鬥。

至於大貨車駕駛羅男事發後神情低落，拒絕送醫，其同車乘客二人，包括四十五歲菲律賓籍男子（雙腳擦傷疼痛）、卅五歲越南籍男子（無明顯外傷），二人經送醫治療均無大礙。

地方里民得知死亡車禍，直說該路口開通後死傷車禍頻傳，還有衝進田裡、撞到鐵皮屋的，期盼公部門能改善該路口的相關交通標誌和號誌設置；警方則呼籲，車輛行經路口時應確實減速慢行，遵守號誌指示，轉彎車應禮讓直行車，並隨時注意周邊人車動態，切勿搶快或心存僥倖，以確保自身及其他用路人安全。

