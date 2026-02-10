戶籍非不可動搖 法院會審查血緣真實性

戶籍登記僅具推定血緣關係存在的效力，並非不可動搖，法院仍會實質審查親子關係是否真實存在。（資料照）

父親戰後隨軍來台時戶籍登記錯亂，讓裕隆集團老臣戚維功在母親過世後，捲入一場延宕七十年的繼承權爭議。士林地方法院審理後認為，相關戶籍登記內容明顯違反常理，判決名義上登記為子女者不具繼承權，推翻長年被視為既成事實的親子關係。律師黃柏榮表示，戶籍登記僅具推定血緣關係存在的效力，並非不可動搖，法院仍會實質審查親子關係是否真實存在。

黃柏榮指出，戚維功勝訴關鍵原因在於，本案戶籍內容本身即存在高度不合理情形，包括戚母名下出現九歲產子、一個月內連生兩胎等紀錄；再加上部分被告實際上為戚父在中國時期所生子女，甚至包含堂兄，與一般親子關係顯不相符，成為法院認定戶籍登記失真的重要依據。

請繼續往下閱讀...

此外，法院並未僅憑書面資料作成判斷，而是進一步檢視親子關係是否具有實質內涵。黃柏榮說，判決特別著墨於被告等人從未受戚母扶養，長年定居海外，未返台探視、奔喪或祭拜，與一般母子間的情感連結存在落差，這些事實在法律上足以作為否定親子關係的輔助判斷。

至於是否可能在無血緣關係下，因收養或扶養而取得繼承權，黃柏榮表示，仍須存在合法收養關係或具體扶養事實，但本案中，法院已認定戚母與被告間既無血緣，也無收養或扶養意圖，自難成立繼承權。

黃柏榮提醒，家族戶籍若因歷史因素可能出現錯誤應及早處理，親屬仍在世時可透過DNA鑑定來釐清，若等到當事人過世，屆時僅能仰賴間接證據，訴訟難度將大幅提高，並呼籲避免不實或便宜行事的戶籍登記，以免衍生刑責與繼承糾紛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法