誆投資醫美設備獲利300% 假董娘詐1.3億收押

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵破一起吸金詐騙案，三十五歲巧姓女子自稱經營美體美容公司，宣稱握有特殊管道可低價引進高價醫美設備，已與多家知名醫美診所、醫療院所簽訂租賃合約，保證投資人「保本高獲利」，實際上卻是空手套白狼，短短兩年多吸金逾一點三億元爽住豪宅開名車，最終遭法院裁定收押。

刑事局中打第六隊去年十一月間接獲民眾報案，稱遭到巧女等人以「投資醫美儀器租賃方案」為藉口詐騙，巧女謊稱有管道可引進便宜醫美儀器，且誆稱自己開設之美體美容公司，已和多家知名醫美診所或大型醫療院所簽訂「鳳凰電波」、「增肌減脂儀」、「達文西手臂」等儀器租賃合約，向不特定人募集資金。

她向投資人展示醫美設備照片，多數是從網路下載後再進行簡單合成，聲稱每單位投資一百五十萬元，不但每個月可拿十八萬元租金，每台儀器還不定期發放獎金，時間一到還可拿回本金，此外，她刻意形塑成功商業人士形象，開名車出入高級場合，宣稱與醫界、商界關係良好，讓被害人誤以為投資案「門檻高、機會難得」，進而拉親友加入，形成類似老鼠會層級式招募。

經查，巧女自二〇二二年七月起至今年二月間，聯合丈夫張男（四十一歲），找來同夥呂男（四十一歲）、劉男（三十七歲）擔任業務，向被害人聲稱每年投資報酬率高達十八％至三百％，實際上卻未將資金投入儀器購買，也從未跟任何醫療單位或醫美診所簽下租賃合約。

最終因收取資金速度無法跟上鉅額支出，被害人直到資金斷鏈血本無歸才驚覺受騙，典型「龐氏騙局」宣告破局，總計吸金不法利得達一億三千萬餘元，被害人數五十餘人。

案經報請台中地檢署檢察官何建寬指揮偵辦，今年七月到九月間陸續將巧女等四人拘提逮捕到案，查扣現金一五五萬元、保時捷電動超跑一輛、醫美儀器投資合約一批、不動產房屋一處、帳戶餘額五十多萬元等，總值共計一八三三萬餘元，全案詢後依違反銀行法、詐欺、及洗錢等罪移送台中地檢署偵辦。

