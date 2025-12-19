為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    刑局破合法第三方支付助賭詐洗錢80億

    2025/12/19 05:30 記者黃佳琳、邱俊福／綜合報導
    檢警偵破合法第三方支付公司替詐團洗錢80億元。（記者黃佳琳翻攝）

    合法登記第三方支付平台「國聲科技」有限公司，以虛擬帳號代收代付詐欺贓款與賭資，協助跨國詐騙集團及博弈網站洗錢，收取〇．三％至〇．五％手續費，不到兩年經手洗錢的金額至少八十億元，不法獲利上看三千萬元，國聲負責人謝睿宸及鄧姓科技公司負責人被逮後，均遭收押偵辦。

    國聲科技等2負責人收押

    刑事警察局電信偵查大隊指出，日前偵辦一起假檢警手法詐欺案，分析該案金流交易明細時，發現第三方支付公司涉與犯罪集團勾結，詐團及博弈公司利用第三方支付平台申請的虛擬帳號，由第三方支付協助代收代付贓款與賭資。

    刑事局追查發現，涉案的國聲科技公司為合法登記的第三方支付業者，國聲又與鄧姓男子成立的科技公司合作，簽立金流服務作為國聲的特約商店；鄧男的科技公司透過國聲取得銀行及超商代碼業者派發的虛擬帳號或繳費代碼，交給詐團被害人及賭客入金，偽裝為特約商店販售遊戲點數等商品所得款項，以此手法洗錢隱匿犯罪所得。

    全案歷經數月偵辦，專案小組見時機成熟，在台北市、新北市、桃園市、台中市等地執行三波查緝行動，查獲謝男等十九人，查扣現金一千八百萬餘元及筆電及手機等證物，訊後依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺及意圖營利供給賭博場所等罪移送台北地檢署偵辦，其中謝男及鄧男涉案重大、有串、滅證之虞，經檢方聲請羈押禁見獲准。

