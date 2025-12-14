為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    靠行糾紛 運將車上點火再撞進車行

    2025/12/14 05:30 記者蔡清華／高雄報導
    計程車司機疑不滿被取消靠行資格，在車上點火後開車撞進車行。（讀者提供）

    計程車司機疑不滿被取消靠行資格，在車上點火後開車撞進車行。（讀者提供）

    嚴重燒傷昏迷 送加護

    一名計程車司機疑似不滿被靠行的車行解約，昨天上午駕車前往高雄市鳳山區中崙路該車行，先點火再開車撞進車行，車行人員緊急使用以滅火器滅火，發覺賴姓司機已受到嚴重燒傷昏迷，將其送醫，救治後送加護病房觀察。

    警方指出，昨天上午十時五十分許，位於鳳山市中崙路的一間計程車行，突遭車廂內冒著黑煙的計程車，從正門撞進店內，駕駛座上的司機身上著火，卅四歲何姓車行老闆等人見狀，持滅火器滅火。

    車內火勢熄滅後，坐在駕駛座上的六十九歲賴姓司機已無意識，臉部、手背等處均有大面積燒傷，救護人員趕來將他送往高雄國軍總醫院，賴男經救治後，送至加護病房觀察。

    肇事多 保險公司拒保

    車行解約 曾爆發糾紛

    據了解，賴男與妻離異，有一名女兒，為年資十一年的靠行計程車司機。

    目前獨居的他，由於肇事等交通事故太多，被保險公司拒保，車行擔心他再發生事故，車行恐需負連帶賠償責任，解約取消他的靠行資格。

    賴男認為無法靠行開車，謀生會出問題，曾到車行與負責人發生爭執，揚言對車行不利，未料昨天出現激烈行為。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    安心專線：1925（依舊愛我）

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

