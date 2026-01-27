剛開獎就中招！他收「雲端發票中獎」通知 一點瞬間噴掉上萬元

民眾誤信「雲端發票」釣魚郵件及假網站，慘遭詐騙1.6萬元。（本報合成，擷取自爆料公社臉書粉專）

114年11、12月期統一發票25日開獎，詐騙也跟著出沒。有民眾收到假冒「雲端發票中獎」的電子郵件通知，點進連結後被導向釣魚網站騙取信用卡資料，有人因此慘遭盜刷上萬元。

一名網友在「爆料公社」發文表示，早上收到一封標榜來自momo購物網的「雲端發票中獎通知」，信件內容稱他消費的雲端發票中獎1000元，並表示可用「信用卡回饋金」方式領取，要求輸入卡號資料。他點進連結後，發現畫面與財政部電子發票整合服務平台極為相似，便依指示操作，沒想到輸入信用卡資訊後，立刻被盜刷1萬6680元。

貼文曝光後引發討論，許多網友分享類似經驗，「看到『賬戶』要警覺有問題」、「你不孤單，我也收到，不過點進去覺得毛毛的就放棄，重點是，他1/23就寄給我了，明明還沒開獎阿！」、「我也收到類似的是PChome，但我最近根本沒有在PChome買過東西，上網一查發現是假的」、「中獎幹嘛輸信用卡啦」、「我也有收到完全一模一樣的信」。

momo購物官網也發布最新防詐提醒，指出近期有不法分子假冒「momo購物平台」名義寄送發票中獎詐騙郵件，誘導民眾點擊連結後進入偽造頁面，要求輸入信用卡卡號等敏感資料，風險極高，呼籲民眾務必提高警覺。

momo也提醒民眾防詐重點：

1.請務必確認寄件者信箱是否為「財政部電子發票平台」官方信箱：einvoice@einvoice.nat.gov.tw

2.如需確認發票資訊，建議透過財政部官方網站查詢資訊：https://www.einvoice.nat.gov.tw

3.切勿點擊陌生連結、下載附件或提供敏感資料。

4.提醒您保持警覺，避免財產損失。如有疑問，請立即撥打momo客服電話查證或165反詐騙專線通報。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

