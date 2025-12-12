為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    養子不肖 7旬翁終止收養止損

    2025/12/12 05:30
    桃園市陳姓老翁收養兒子，多年後卻淪被追債惡夢，無奈向法院聲請宣告終止收養關係，經桃園地院審理後裁准。（記者余瑞仁攝）

    桃園市陳姓老翁收養兒子，多年後卻淪被追債惡夢，無奈向法院聲請宣告終止收養關係，經桃園地院審理後裁准。（記者余瑞仁攝）

    記者余瑞仁／專題報導

    桃園市一名年近七旬的陳姓老翁，早年因與楊姓妻子無法生育，在「不孝有三，無後為大」的傳統思維影響下，收養了年幼的「小恩」，傾注心力拉拔成人，可是他成年後遊手好閒，不時有債主上門追討，陳翁為此幾乎將養老金賠光，養子仍不改惡習，無奈之下向法院聲請宣告終止收養關係，桃園地院審理後裁准。

    「不孝有三，無後為大」是孟子的重要思想，影響無數世代的人們，但隨著近代經濟發展、生活型態改變與社會環境充斥誘惑，「養兒防老」與「無後為大」的傳統價值觀不斷受到挑戰。

    離婚後獨自長大養子

    此案中，陳姓老翁主張，夫妻倆因故未能生育，為了延續香火與享受親情，早年收養小恩，並經法院裁定為具有親子身分效力，他們在小恩的成長過程傾注心力，確實擁有過親情溫暖時光，只是十年前夫妻感情生變而離婚，楊女同時向法院聲請終止與小恩收養關係獲准，由他獨自將小恩拉拔長大。

    想像中的父慈子孝卻不敵冰冷的現實，小恩成年後的工作有一搭沒一搭，二〇二三年四月間失業後，即終日不務正業，三餐及生活所需仰賴養父提供，更在外積欠債務，常有債主追到家中討債。一開始陳翁念及父子感情而幫忙還債，屢次勸誡小恩洗心革面，但卻屢勸不聽，陳翁長期處於代償債務壓力下，老本幾乎被掏空，無奈之下向桃院家事法庭聲請宣告終止與小恩的收養關係。

    開庭調解 養子不曾到場

    法官調查，陳翁際遇屬實，足認雙方養親關係已達難以維持的重大事由，且此案歷經調解、訊問程序，小恩均不曾到場，也未以書狀表示意見，未積極表達其有維持養親關係的意願，足見未能反省己過，漠視與養父間的情感，亦足認陳翁所稱平日雙方已無互動等情足堪採信。

    法官審酌，陳翁與小恩間已達徒有收養形式，卻無應有的親情維繫，此與擬制親子關係的本旨相違背，堪認陳翁主張已難以維持收養關係的重大事由存在為真，裁定准予宣告終止雙方收養關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播