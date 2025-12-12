立委廖先翔之父 竊佔起訴／佔4筆國有地經營停車場4年

國民黨立委廖先翔之父、前新北市議員廖正良佔4筆國有地經營停車場4年，被依竊佔罪起訴（資料照）

國民黨立委廖先翔之父、前新北市議員廖正良，被控非法占用四筆國有土地四年，私自鋪設柏油、設置地基經營停車場營利。士林地檢署調查認為，廖明知土地為國有仍長期無照使用，並向承租人收取停車費，依竊佔罪起訴。

起訴書指出，廖正良明知位於新北市汐止區水源段多筆土地屬國有，且無任何合法使用權源，卻基於牟利意圖，自二〇二一年三月起在該處鋪設擋土石塊、瀝青路面，並實際經營停車場，構成竊佔不動產。汐止分局接獲檢舉查察，將案件移送檢方偵辦；地政事務所亦多次丈量，確認停車場坐落於四筆國有地上。

檢方表示，廖男於偵查中承認在國有土地上施工與經營停車場。另有證人證稱，曾受廖男委託在該處鋪設柏油；同案被告亦指出，現場柏油確為廖男施作，且他曾協助管理停車位。多份地政丈量成果圖、現場勘驗照片，以及土地登記謄本均證實，該處土地分屬國產署及公路局管理。

被檢舉才拆除、繳補償金

檢方指出，竊佔不動產從占用開始即告既遂，此後只是違法狀態繼續，依法屬一罪。廖男後續已拆除部分鐵皮棚架，並向國產署及公路局補繳使用補償金，也刨除部分水泥與柏油，但檢方認為其行為已構成竊佔罪。廖正良昨發聲明表示，當時經丈量確認占地後，已拆除設施並繳納補償金，絕無不法意圖。

廖先翔父子曾因占用汐止國有地及違規使用山坡地遭告發，但檢方認為廖正良興建時間早、土地與家族共有相連，加上已拆除違規設施並申請合法化，缺乏犯罪證據，處分兩人不起訴。

