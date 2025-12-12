父子同亡 理賠金打對折「人命只值這樣?」／家屬拒和解 願拿錢換回兩命

全聯大火造成水電「五人工班」罹難，家屬至今未走出傷慟。（資料照，記者黃旭磊攝）

全聯福利中心位於台中市大肚區的生鮮處理廠倉儲，去年十二月十九日發生大火釀成九死悲劇，台中地檢署昨天依過失致死等罪嫌起訴三間法人公司及全聯施姓特助等十四人。事發時，廖姓水電工頭父子同喪火場，廖男一名家屬昨天悲慟地痛批，弟弟跟姪兒都走了，統包商竟一直到上個月，才給予慰問金一百萬元，「人命只值這樣嗎，如果是，她願意拿錢換回兩人生命」。

可憐老母親 走不出傷痛

廖姓工頭的姊姊昨天說，大肚倉儲發生大火後，年已八十歲的媽媽至今走不出子、孫同喪火場的悲傷情緒中，事發後，全聯公司的人沒出現過，統包商新菱也沒誠意解決，拖到今年四月才開始協調，直至上個月承諾給慰問金一百萬元，人命難道只值這樣嗎？實在是太瞧不起家屬。

請繼續往下閱讀...

她表示，事發後，全聯及統包商僅發給慰問金三十萬元，下游空調業者發給慰問金十五萬元、水電業者給慰問金六萬元、包商老闆給薪水五萬元及白包三萬元，台中市勞工局慰問金十萬元、屏東縣政府慰問金三萬元。

廖的胞姊說，業者所為給人的感覺是太欺負人，猶如在家屬傷口上灑鹽，不但理賠金對折，連原本要給家屬的保險金還內含，「如果是，她願意拿錢換回兩人生命」，家屬團結起來堅持不跟包商及全聯和解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法