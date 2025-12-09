自由日日Shoot》馬防部67士官兵賣帳戶供詐團洗錢／月薪約7萬 竟貪數千蠅頭小利

馬防部爆發67士官兵涉賣帳戶供詐團洗錢事件，全案已經移送連江地檢署偵辦。（記者俞肇福攝）

肩負戍守「國之北疆」重任的陸軍馬祖防衛指揮部（簡稱馬防部），爆發士官兵涉嫌集體勾串詐騙集團的軍紀弊案，涉案士官兵高達六十七人，其中曾姓主嫌官階為上士，月薪約七萬元，卻僅為了每月數千元的蠅頭小利，甘願自毀前程，損及國軍形象，令人匪夷所思。

涉案官兵 依國軍官兵涉詐欺案件懲罰

馬祖防衛指揮部政戰主任張博彥少將表示，本案由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉持勿枉勿縱、刑懲併行原則，已確定涉案的官兵將參照「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」，依情節輕重做出懲處，並依照法究辦。軍方強調，已經完成戰備編組兵力調整，將影響降到最低。

軍方︰完成戰備兵力調整 影響降到最低

涉案的馬防部士官兵以「老鼠會」的上下游單線聯繫直銷模式在軍中布線，提供蝦皮賣家帳號與個人的銀行帳戶供詐騙集團犯案，每月收取三千元到五千元不等的不法利益。

不具名的軍方人士表示，台灣面臨中共武力威脅，國軍應整飭軍紀、做好備戰禦敵的準備，近年政府已大幅改善軍人薪資和福利，以最資淺的志願役下士來看，月薪四萬八千元起跳，至於上士月薪五萬六千元起跳，若含離島加給九七六〇元，加起來約七萬元，薪資已經比一般上班族優渥，如果是一線戰鬥部隊，還有戰鬥加給一萬二千元，實在想不出有什麼理由，非得違法每月賺三、五千元的不法利益。

據辦案人員私下透露，本來以為只是少數幾名軍中的害群之馬，可能因為收入不夠才鋌而走險，但事後擴大偵查卻發現不是這回事，現今從軍薪資相較在私人企業工作，待遇非常不錯，怎會為了區區幾千元就做出違法行為，萬一詐團成員以此勒索，要脅涉案成員提供軍事機密業務，恐危及國家安全。

一名曾在馬祖服役的除役軍官說，軍方公布涉案官兵將依照「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」懲處，令人懷疑在本島或外島的部隊，網路簽賭或是當詐騙車手，恐怕不是一、兩天的事，國軍才會嚴陣以待，訂出相關規定因應。

權勢相迫加上利誘 成為共犯結構

這名軍官指出，以本案為例，主嫌曾姓上士在部隊是資深幹部，若他開口邀約或慫恿資淺的志願役士官兵提供蝦皮賣家帳號或個人帳戶，可額外獲取每月三千到五千元的「零用金」，權勢相迫加上利益誘惑，以軍中相對封閉的學長、學弟制文化，恐怕讓人不敢拒絕，最終成為共犯結構。

