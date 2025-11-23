快篩大執法 雙北毒駕最多

吳姓女通緝犯被快篩檢測查獲毒駕，遭到重罰。 （記者鄭景議翻攝）

一天查獲18件 罰逾百萬 4人混用2種以上毒品

警政署廿日指示各地警察機關展開「毒品唾液快篩」取締毒駕大執法，自當日傍晚啟動執行起，廿四小時內全國警方共取締達十八件毒駕，開出罰單的金額合計達一一〇萬元，毒駕者的車輛均當場遭移置保管，並吊扣駕照，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，依送驗結果追究所涉的公共危險、毒品等罪嫌。

經統計，十八件毒駕案的車輛出入、取締到案地點，以台北市及新北市都會區最多，包括台北市五件、新北市四件，其餘查獲縣市包括桃園市、台中市、台南市及高雄市四都，以及新竹市、雲林縣、嘉義市等縣市。查獲毒駕者施用毒品種類方面，以二級毒品安非他命九件最多，三級毒品K他命二件次之，陽性反應為施用一級毒品海洛因、二級毒品依托咪酯及三級毒品卡西酮也各有一件，快篩出體內含兩種以上毒品的複合型吸食案有四件。

個案方面，台北市南港區一名轎車駕駛前天下午違規停車在超商前遭警攔查，一開門車內就飄出濃濃K味，果然經員警快篩檢測，駕駛呈現K他命毒品陽性反應；同一天台北市警松山分局三民派出所追緝林姓通緝犯時，發現他騎機車準備上班打零工，但其行動不穩，毒品唾液快篩顯示呈安非他命陽性反應。

警政署表示，運用毒品唾液快篩檢測取得的數據，是警方未來勤務布署及發掘毒品盛行種類的重要參考依據，而對於執法上路狀況，將持續蒐集相關檢測結果及員警回饋意見，持續滾動修正精進執法策略。

