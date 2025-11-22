為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    矯正署：購干擾設備 科技阻絕

    2025/11/22 05:30 記者謝武雄、林嘉東／綜合報導
    花蓮監獄的球類運動場，有排球、籃球場，監所人員目視發現無人機飛到約籃框的高度後將球往下丟，部分酒液有漏出。（警方提供）

    花蓮監獄管理人員今年九月中旬晚間，發現監獄上空出現無人機盤旋，隨後在球場上方空投違禁品進監獄。對此，法務部矯正署已要求各矯正機關加強空域監控，運用監視系統配合人員巡邏警戒，並與警方合作，發現異常立即通報排除，並依法移送檢調及權管單位取締、究辦。

    矯正署表示，另依「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」，署方也督導各矯正機關採購干擾設備，評估應用偵防與阻絕科技，全面防制無人機侵擾行為。署方說，全國矯正機關皆為民用航空法規定的「無人機禁航區域」，呼籲民眾遵守法規，切勿以身試法。

    警：所幸不是凶器、毒品

    花蓮傳出有出獄人員使用無人機，飛至花監上方空投違禁物給相熟的獄友事件。有資深警務人員認為，涉案人稱機上飛行軟體能破解禁航區防線，飛進飛出均無問題，如若被另有企圖者藉此將凶器、毒品等物送進監獄，可不得了，建議監所儘速建置最先進的阻絕設施，做好萬無一失的防範。

