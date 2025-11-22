全國首見／無人機闖花監 空投違禁物

羅姓嫌犯把排球剪破後，裡面用小汽水瓶裝威士忌、檳榔送進監獄。（警方提供）

2顆排球飛2次 內藏檳榔、威士忌 監所人員目擊 不動聲色逮取貨人

檳榔、酒和香菸都是監獄違禁品，竟有人將威士忌和檳榔裝在排球內空投進監獄！今年九月十四日，矯正署花蓮監獄人員晚間十點多巡邏時，發現監獄上空有無人機盤旋，還空投兩顆「排球」進監，經查排球內塞了寶特瓶分裝的威士忌及檳榔，警方獲報逮捕曾在花監坐過牢的羅姓嫌犯，一併查扣無人機、遙控器及電池等證物移送法辦；本案是國內使用無人機運送違禁品進入監所的首例。

請繼續往下閱讀...

無人機飛手曾在花監服刑

警方調查，曾在花監服刑的二十九歲羅男，熟悉監獄地形地貌，九月十四日晚間十點多，他鬼鬼祟祟地把車子停在監所圍牆旁的巡邏步道，被值晚班、開車進花監上班的監所管理員發現，立即通報處理。

挑中放風日 送物資給朋友

羅男見狀很快駛離，但獄方人員隨後發現，監獄上方出現一架無人機在球場上空盤旋，還先後兩次飛進監所、兩次空投「排球」到監獄球場。

獄方人員前往察看，拿起兩顆排球發覺沉甸甸的，重量恐超過一公斤，且有剪破縫合痕跡，但被丟進球場前，又打氣充飽。

獄方剪開排球，每一顆球內裝了三包檳榔、兩瓶六百CC、用七喜汽水瓶裝的威士忌洋酒，兩顆球共六包檳榔、四瓶酒，裝的瓶子未破，但有部分酒液漏出。當時監所人員目測，無人機飛到離球場地面兩公尺左右高度、約球場籃框的位置時進行「空投」，兩顆球落地時有發出聲響。

獄方指出，當下不動聲色，將空投物當成「誘餌」，果然隔天出現陳姓受刑人前來取貨，經查陳男是羅男的朋友。據了解，空投隔天是花監每月一次的球場放風日，受刑人可以到球場打球，羅、陳疑因此安排前一天空運檳榔、洋酒進監，一併分給熟識的獄友。

破解軟體 禁航區照樣飛行

花蓮縣刑警大隊偵三隊長葉家福說，羅男嗜好海釣，常用無人機放長線釣魚，熟悉無人機操作，其無人機重量不到兩公斤，未逾民航局管制規定；羅男自稱花六萬元買材料自行組裝，其飛行軟體已破解「可以飛在禁航區」。花蓮縣警察局上空也是禁航區，警方測試發現，真的可以成功起飛。

花監上空為禁航區，全案依違反民用航空法「在禁航或限航區飛行無人機」規定，可處三十萬元以上、一百五十萬元以下罰鍰，警方已移送縣府開罰。

羅姓男子的空拍機是他自己花六萬元組裝，平常拿來海釣放長線，這次卻變作案工具，異想天開拿來投放違禁品進監獄。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法