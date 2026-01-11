本週回暖好天氣！今年首颱醞釀中 吳德榮：是否間接影響待觀察

明白天起至週五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱。（資料照）

今（11日）晨雖有冷空氣南下，但因輻射冷卻效應減弱，低溫不降反升，今晨各地區平地的最低氣溫約在8至13度之間，中南部仍有較強的輻射冷卻，最低溫出現在嘉義竹崎鄉8.3度、台南楠西區8.4度，本週各地晴朗穩定，氣溫逐漸回升，預估今年首颱有機會在本週生成，是否對台有間接影響待觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率。白天氣溫變化不大，今晚、明（12日）晨因「輻射冷卻」加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下。今日各地區氣溫如下：北部10至20度、中部9至23度、南部10至24度、東部13至20度。

明白天起至週五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱；但因輻射冷卻偏強、連日的早晚、氣溫仍偏低，日夜溫差很大。週六（17日）東半部水氣增多，西晴東轉偶雨、氣溫續升。

各國模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。吳德榮指出，氣候資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵台，未曾發生過，但是否會有間接影響，各國模擬還在調整、應續觀察。

