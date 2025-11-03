為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    犯案4天 新加坡女車手 判32年半

    2025/11/03 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    揭女由詐團派車接送，在雲林、彰 化領詐款。 （雲林檢方提供）

    揭女由詐團派車接送，在雲林、彰 化領詐款。 （雲林檢方提供）

    揭女正要搭機離境時落網 恐另涉他案詐逾7百萬

    新加坡籍女子揭慧婷今年二月廿一日以觀光名義入台，實際卻是當詐欺集團提款車手，短短四天就在彰化、雲林等地超商的提款機狂領約一七〇萬，雲林與彰化警方雖鎖定她的身分，卻遲遲抓不到人，趕緊報請檢察官限制出境，三月八日在機場拘捕正要搭機離境的揭女，彰化與雲林地方法院認定揭女犯下廿八罪，分別量刑一年一月至一年六月不等徒刑，合計判處卅二年六月徒刑，服刑期滿後驅逐出境。

    判決書指出，揭女於今年二月十九日，在新加坡就加入詐欺集團，雙方約定每日報酬是新加坡幣三百元（約台幣七千元），二月廿一日入境台灣後，依據雲林警方統計，她可能在雲林縣領款高達七四六萬元，不過，彰化與雲林地院這次審理判刑的範圍，是三月一日至四日，這四天在兩縣共領款一七〇萬，其餘尚待釐清。

    判決書指出，揭女上述時間，由詐團成員派車戴她至雲林虎尾、台西、彰化二林、北斗等地近廿家便利商店、銀行的提款機，合計提領超過五十次，取得約一七〇萬元詐款，提領後再將現金放置指定地點交給上級，警方抓不到行蹤飄忽的她，趕緊報請檢察官限制出境，三月八日揭女在機場被攔下，由雲林檢警偵訊後羈押至今。

    揭女坦承犯行，但辯稱尚未拿到報酬，彰化與雲林地院審理認為，揭女雖是年輕的外籍人士，且坦承犯行，並與部分被害人達成調解，仍難掩行為嚴重性，依加重詐欺等罪名論處，彰化部分共三罪，各判一年二月至一年三月，應執行徒刑一年六月、罰金三萬元；雲林部分共廿五罪，合計判刑卅一年（尚未定執行刑），服刑期滿後驅逐出境，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

