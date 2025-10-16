多人目擊無作為 民團:社會對性暴力冷漠

「案發現場」拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

人來人往的台北車站，發生女子在眾人眼前遭性侵十多分鐘，未見行經者即時介入。婦女救援基金會與民間司法改革基金會表示，台北車站安全亮起紅燈，台北市政府應檢視北車等公共空間，加強人身安全監控與救援機制，如求助警鈴、快速通報機制等。

此外，民團對於多名目睹者無作為一事認為，此凸顯社會對性暴力的冷漠與誤解，見義勇為不等於以身涉險，可透過適當呼喊、通知現場人員或直接報警等安全介入，警政署也有「視訊報案APP」可用。民團說，性暴力非個人事件，是社會事件，更是社會責任，盼大眾以此警惕。

警：應是都被誤當街友

熟悉當地生態的刑警說，北車周邊經常有許多街友徘徊、露宿，也常在北車大門附近酒醉、大白天躺睡，當天被害女子已醉，加害人也衣著邋遢，在外人眼中，加害人與被害人恐都被誤認成街友，致未介入。

台鐵表示，已對此事提出四大安全管理新措施，包括鐵警定點守望密度增加，治安熱點由每兩小時兩次定點守望增至三次以上；建立安全聯防網，鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏；組成關懷小組，對站區內旅客異常行為加以關懷勸導；協請台北市社會局加強無家者的輔導安置。

轉傳案發性影像 恐觸法

對於相關影像在網路流傳，衛福部保護司強調，未經當事人同意轉傳性影像屬刑事案件，最重可處五年徒刑，呼籲民眾勿以身試法，目前已接獲相關申訴並通知業者移除內容。

民進黨立委黃捷、林月琴說，媒體不當播出性侵害影片，已嚴重侵害被害人權益，要求相關單位查處，追究法律責任。

