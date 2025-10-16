為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    多人目擊無作為 民團:社會對性暴力冷漠

    2025/10/16 05:30 記者吳柏軒、王冠仁、吳亮儀、林志怡、陳政宇／綜合報導
    「案發現場」拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

    「案發現場」拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

    人來人往的台北車站，發生女子在眾人眼前遭性侵十多分鐘，未見行經者即時介入。婦女救援基金會與民間司法改革基金會表示，台北車站安全亮起紅燈，台北市政府應檢視北車等公共空間，加強人身安全監控與救援機制，如求助警鈴、快速通報機制等。

    此外，民團對於多名目睹者無作為一事認為，此凸顯社會對性暴力的冷漠與誤解，見義勇為不等於以身涉險，可透過適當呼喊、通知現場人員或直接報警等安全介入，警政署也有「視訊報案APP」可用。民團說，性暴力非個人事件，是社會事件，更是社會責任，盼大眾以此警惕。

    警：應是都被誤當街友

    熟悉當地生態的刑警說，北車周邊經常有許多街友徘徊、露宿，也常在北車大門附近酒醉、大白天躺睡，當天被害女子已醉，加害人也衣著邋遢，在外人眼中，加害人與被害人恐都被誤認成街友，致未介入。

    台鐵表示，已對此事提出四大安全管理新措施，包括鐵警定點守望密度增加，治安熱點由每兩小時兩次定點守望增至三次以上；建立安全聯防網，鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏；組成關懷小組，對站區內旅客異常行為加以關懷勸導；協請台北市社會局加強無家者的輔導安置。

    轉傳案發性影像 恐觸法

    對於相關影像在網路流傳，衛福部保護司強調，未經當事人同意轉傳性影像屬刑事案件，最重可處五年徒刑，呼籲民眾勿以身試法，目前已接獲相關申訴並通知業者移除內容。

    民進黨立委黃捷、林月琴說，媒體不當播出性侵害影片，已嚴重侵害被害人權益，要求相關單位查處，追究法律責任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播