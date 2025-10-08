車手賣慘踢鐵板 律師︰客觀計薪具參考性

法官認定車手非做白工理由

台北市警方今年一月抓到兩名宣稱「做白工」的婦女車手，台北地檢署檢察官劉忠霖起訴質疑，車手被抓即開啟「認罪＋不詳上游一人＋低薪甚至〇報酬」的供述模式，再「賣慘」與被害人和解，之後食言而肥不賠錢，如果法院輕信而輕判，將造成坐享其成、詐騙愈來愈多的後果；至於法官用「基本工資」估算車手報酬，律師認為既合法、又展現對詐欺共犯更嚴謹的追責態度。

上述兩名婦女車手是詐得二七〇萬、廿萬元後，再犯其他詐欺被捕，北檢檢察官劉忠霖今年五月起訴強調，車手落網後有一套供述模式，先認罪再供稱把錢交給陌生上級，自己沒拿到報酬，或報酬極低，再一面假意和解，一面「賣慘」求輕判，和解後兩手一攤說自己無力賠償，以此騙取法官輕判，還能保有犯罪成果；他聲明法院不但要沒收車手報酬，還要車手拿到的「被害人受騙交付（損失）之金額」，但未獲法官採納。

至於用基本薪資與必要費用估算車手不法所得，執業律師鄭智文表示，刑法第三十八條之二規定，若犯罪所得及追徵的範圍與價額，認定顯有困難時，得以「估算」認定，用基本工資估算車手不法所得，既能反映車手犯罪的實際價值，又避免車手以「做白工」規避責任，既合法又具參考性。

彰化地院行政庭長吳永梁則說，如無車手有拿到報酬的證據，車手又說沒領到薪水，或說一個甚低的報酬金額，基於「事證有疑，利歸被告」，法官僅能依車手說詞，認定車手沒有、或只獲得甚低不法所得；法官陳怡潔是依車手犯罪次數等證據，以及經驗法則與論理法則，認定此車手「做白工」之說不足採信，用「基本工資」計算車手報酬，是具客觀數據，且最有利被告車手的估算方式。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

