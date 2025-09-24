花蓮警車颱風天自撞 通緝犯亡、警重傷

花蓮縣警察局新城分局加灣所一輛警車，昨在移送詐欺通緝犯前往分局時，在台九線三棧路段自撞路中安全島及燈桿，車輛嚴重變形。（民眾提供）

2025/09/24 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕樺加沙颱風為花蓮帶來豪大雨，新城警分局加灣所一輛警車，昨在移送詐欺通緝犯前往分局路上，在台九線三棧路段，疑似路面積水發生車輛打滑現象，自撞路中安全島及燈桿，車輛嚴重變形，坐右後座的李姓警員腿部骨折重傷，左後座的林姓通緝犯傷重不治，警車駕駛戴姓警員輕傷，詳細事故原因還需進一步調查。

疑暴雨水漂打滑釀禍

根據監視器畫面，因樺加沙颱風帶來大豪雨，台九線一七六．六公里三棧段路面濕滑，警車疑似打滑整輛車打橫高速滑行，猛烈撞上分隔島與路口紅綠燈桿才停下，警車左側當下被撞得凹陷，紅綠燈桿也應聲倒下故障，後座二名傷者卡在警車內，花蓮縣消防局獲報到場救援。

新城警分局表示，廿九歲戴姓、李姓員警昨下午從加灣派出所要送卅六歲林姓通緝犯到新城分局偵查隊，行經台九線一七六公里三棧路段時，疑似路面積水加上車速快導致車輛打滑，警車打橫直接撞上安全島及燈桿，強大撞擊力讓坐在後座的二人因車體變形擠壓受困車內，通緝犯林男當場失去生命跡象，送醫仍不治。駕駛戴姓警員臉部擦挫傷，李姓警員腿部骨折，肇事原因尚待警方釐清。

