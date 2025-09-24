廟前口角揮刀 進香團鬧出人命

恆春高山巖福德宮香火鼎盛，不料進香團卻爆發衝突鬧出人命。（資料照）

2025/09/24 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕恆春高山巖福德宮本該是祈福求安聖地，昨天中午竟成兇殺現場，兩名來自中部同一個進香團的劉姓及李姓男子，為了身上東西失竊在廟前爆發激烈口角，李男憤而持刀將劉男刺成重傷，血流如注的劉男被緊急送醫，搶救後仍傷重宣告不治。

東西不見起爭執 同團翻臉1死

昨天中午時分，這群由二十多幾歲年輕組成的進香團準備到福德宮參拜，眾人剛停妥車輛，尚未踏入廟門，就在廟前彎道突然爭執起來，起初僅是言語交鋒，但很快就爆發衝突，二十一歲的李男憤怒持刀，衝上前刺向同團的二十四歲劉男，劉男當場血流如注，嚇壞廟前往來香客。

腹部被刺傷的劉男，受創嚴重，現場民眾趕緊報案，警消到場後將劉男送往恆春旅遊醫院急救，但仍於下午一時二十七分宣告不治。

恆春警分局獲報後，隨即到場封鎖案發現場並將相關涉案進香團成員帶回分局調查，初步了解，疑因劉男懷疑同團李男拿走他的東西，雙方爆發口角後，李男持摺疊刀刺傷劉男腹部，導致劉男傷重不治，相關行凶細節仍待檢警進一步釐清。

福德宮聞訊強調，該起凶殺命純屬進香客內部糾紛，與廟方無關，廟方已提供所有監視畫面與目擊證詞給警方，盼案情早日水落石出，高山巖福德宮的「福德正神」庇佑信眾平安為本，這次衝突事件鬧出人命令信眾心痛不已。

