為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    廟前口角揮刀 進香團鬧出人命

    恆春高山巖福德宮香火鼎盛，不料進香團卻爆發衝突鬧出人命。（資料照）

    恆春高山巖福德宮香火鼎盛，不料進香團卻爆發衝突鬧出人命。（資料照）

    2025/09/24 05:30

    〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕恆春高山巖福德宮本該是祈福求安聖地，昨天中午竟成兇殺現場，兩名來自中部同一個進香團的劉姓及李姓男子，為了身上東西失竊在廟前爆發激烈口角，李男憤而持刀將劉男刺成重傷，血流如注的劉男被緊急送醫，搶救後仍傷重宣告不治。

    東西不見起爭執 同團翻臉1死

    昨天中午時分，這群由二十多幾歲年輕組成的進香團準備到福德宮參拜，眾人剛停妥車輛，尚未踏入廟門，就在廟前彎道突然爭執起來，起初僅是言語交鋒，但很快就爆發衝突，二十一歲的李男憤怒持刀，衝上前刺向同團的二十四歲劉男，劉男當場血流如注，嚇壞廟前往來香客。

    腹部被刺傷的劉男，受創嚴重，現場民眾趕緊報案，警消到場後將劉男送往恆春旅遊醫院急救，但仍於下午一時二十七分宣告不治。

    恆春警分局獲報後，隨即到場封鎖案發現場並將相關涉案進香團成員帶回分局調查，初步了解，疑因劉男懷疑同團李男拿走他的東西，雙方爆發口角後，李男持摺疊刀刺傷劉男腹部，導致劉男傷重不治，相關行凶細節仍待檢警進一步釐清。

    福德宮聞訊強調，該起凶殺命純屬進香客內部糾紛，與廟方無關，廟方已提供所有監視畫面與目擊證詞給警方，盼案情早日水落石出，高山巖福德宮的「福德正神」庇佑信眾平安為本，這次衝突事件鬧出人命令信眾心痛不已。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播