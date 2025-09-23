台中房仲前股東吸金20億 捲款落跑

台中某房仲公司葉姓前股東，疑涉吸金20億卻 人間蒸發，台中市第六分局證實，昨天已經接獲 5位被害民眾報案。 （資料照）

受害職員、親友50餘人 已有5人報案

〔記者陳建志／台中報導〕台中某房仲公司葉姓前股東，涉嫌以投資公司、放款、股票等手法，疑似吸金逾廿億元，葉男半年前資金調度開始出現問題，上週五（十九日）更是直接人間蒸發，被害人包括公司職員、親友共五十餘人；台中市警方證實，昨天已經接獲五位民眾報案，五人初估損失約四千五百萬元，目前依詐欺罪嫌偵辦中。

據了解，今年四十二歲的葉男從事房仲業十多年，是某知名房仲公司台中一家分店的前股東，原本經濟狀況還不錯，還和女友住在台中七期的豪宅區，不過上週五有被害民眾前往住處找人，葉男已經不見蹤影。

一名被害人透露，葉男多年來以不同話術慫恿親友投資，大多用房產、開公司投資吸引被害人，甚至自己也有在放款，不斷強調自己開公司前景很好邀請大家投資，有的人心動，除投入現金，還將房產拿去設定抵押貸款投資，原本葉男還依照約定，按月交付紅利、利息，但大約從半年前開始，因投資失利、週轉不靈，財務開始出問題，直到三個月前，完全沒有給錢，上週五更是直接消失、聯繫不上。

這名被害民眾表示，葉男最厲害的是雖然大家在同一家公司，但彼此都不知道對方有「投資」，直到不見蹤影後，被害人彼此聯繫，才驚覺受騙的民眾高達五十多人，其中約有卅多人是房仲業，還有廿多人是葉男的親友，因有的人是拿房產抵押，現在需每月獨自面對高額貸款利息，真的是欲哭無淚，目前正成立被害人自救會，委由律師提告。

台中市第六警分局表示，西屯派出所已接到五位民眾報案，表示借錢或將房子讓葉男抵押後將錢拿去投資，初估五人被葉男捲走約四千五百萬，受害民眾也在串聯籌組自救會，將找律師追討所欠款項，目前依詐欺罪嫌進行偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

