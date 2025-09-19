為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    黑工蟻居席地睡 宛如集中營／無良夫妻 利用泰人觀光免簽招來台非法打工

    仲介集團租用的宿舍設備簡陋，所有人席地而睡，宛如大型派工集中營。（圖：移民署提供）

    仲介集團租用的宿舍設備簡陋，所有人席地而睡，宛如大型派工集中營。（圖：移民署提供）

    2025/09/19 05:30

    〔記者江志雄、王冠仁／綜合報導〕宜蘭縣傳出非法仲介的「黑工集團」招攬泰國籍人士，以觀光免簽來台打工，並挑選泰籍幹部「自治管理」，利用通訊軟體聯繫安排上工，形同大型黑工派遣公司，環境惡劣、席地而睡的黑工宿舍更宛如集中營。移民署共查獲五十七名黑工及三名集團主嫌，粗估集團經手的逾期停留泰籍人士不下百人。

    黑工集團 經手非法移工逾百

    移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊六月獲報，宜蘭一家餐廳聘用黑工，專勤隊前往查緝，發現有四名持觀光簽證來台的泰籍人士正在處理食材及清潔環境。專勤隊根據手機通聯追查「黑工軌跡」，發現他們是由游女仲介， 報請宜蘭地檢署指揮偵辦。

    專案小組突襲5據點 帶回60人

    專案小組本月九日突襲五處據點，帶回台籍呂姓男子、游姓女子、陳姓男子等三名集團主嫌及非法打工泰國人，其中一人是逃逸移工，其他人持觀光簽證來台。呂男與游女是夫妻，呂負責上工排班，游女招攬打工者入境，陳男是運送司機，檢方依違反就業服務法諭知三人各十五萬元至二萬元不等交保。

    低薪 工資還要被抽取三分之一

    專勤隊查出，仲介集團在宜蘭租用二棟透天宅作為入境打工泰國人的專屬宿舍，再挑選泰籍幹部自治管理，以通訊軟體聯繫安排上工，採用黑工派遣公司模式運作，工作地點遍佈宜蘭及大梨山地區，有農作、餐廳清潔、工地營造、河道清淤等，以短期派遣工方式，每天專車載至定點投放；此外，也有雇主到宿舍選工，宛如地下人力市場。

    至於工資，業者是以台籍工人行情價的五到七成付薪，仲介集團再從工資中抽取三分之一至四分之一作為不法報酬。

    專勤隊表示，雇主非法聘僱未經許可外國人，將面臨十五萬元以上、七十五萬元以下罰鍰；五年內再犯，可處三年以下有期徒刑，意圖營利仲介者，可處三年以下有期徒刑。

    圖
    圖
