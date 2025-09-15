詐團操控實體店詐千萬 警破3假虛幣交易所 逮6人

警方在新北市中和假實體店扣下315萬贓款。（記者徐聖倫翻攝） 警方逮捕新北市永和假實體店負責人盧姓女子。 （記者徐聖倫翻攝） 警方前往新北市新莊區新泰路假實體店破門查緝。 （記者徐聖倫翻攝）

2025/09/15 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕近期詐騙集團利用「實體」虛擬幣交易所行詐，先教民眾以合法方式申請帳戶、購買虛幣，再誘騙被害人將虛幣打進假的App，讓詐團現金、虛幣雙豐收。新北市新莊警分局連破三起，分別是「Auro Pay交易所」新莊、中和店，以及位於永和的「金脈科技」，共逮捕三店負責人汪倩如、李婕妤、盧鈺璇，以及三名收水手，六人均依詐欺罪嫌法辦。警方表示，這三家實體門市背後疑為同一詐騙集團操控，正擴大追查中。

3實體店疑同一詐團操控

據悉，上月有民眾加入假投資詐騙LINE群組「長青樂學苑」，聽信詐團指示前往新莊區新泰路的「Auro Pay交易所」，透過現場人員以合法方式協助被害人申請冷錢包帳戶，再向合法幣商購買五百萬顆泰達幣（USDT)。

一切就緒後，卅七歲店長汪女誘騙被害人將USDT入金至假的App，聲稱交易所會協助操作這筆虛幣，當然App上的數字在被害人看來不斷上跳，但當要出金就遭到各種阻撓，比如要繳交高額保證金等，這才知曉自己掉入詐團陷阱，詐團不但賺走現金，更賺走海量虛幣。新莊警分局組成專案小組進行查緝，上月廿一日在新莊Auro Pay店內將汪女與收水手逮捕，扣回手機、電腦、點鈔機等相關證物。

警方追查發現，Auro Pay店面不只一處，本月一日警方前往中和區光華街查緝，恰巧遇到被害人正準備交易，警方當場入內阻止，並將四十九歲店長李婦、收水手逮捕，扣回手機、電腦等證物外，還有儲存十萬多顆泰達幣的冷錢包，價值三百零七萬元，以及現金贓款三百一十五萬元。

前日警方持續追查，發現永和區安樂路「金脈科技」手法與Auro Pay一模一樣，派員前往將六十六歲店長盧婦與收水手逮捕，恰巧現場有一名民眾本欲購買虛幣，所幸警方來得及時，阻止這場交易。

3負責人︰上網應徵店長

這三家實體門市的詐騙金額上看千萬元，負責人辯解一致，均表示自己是上網求職應徵店長，完全不知道是詐團所經營，所有被逮回的犯嫌也幾乎沒有前科。新莊警分局表示，實體門市背後恐為同一集團，現正積極向上溯源，試圖揪出幕後黑手。

