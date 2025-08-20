揪天道盟、太陽聯盟10億黑錢／首宗企業犯罪偵辦模式掃黑

刑事警察局偵二大隊破獲首宗黑幫企業化的犯行，天道盟盟主曾盈富兄弟與太陽聯盟副盟主洪瑞宏等3人被移送偵辦。 （記者邱俊福攝）

2025/08/20 05:30

有資金來自博弈集團洗錢款

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為打擊黑幫去年啟動「掃黑二．○」策略，首度建構以偵辦企業犯罪的模式展開無死角掃黑！刑事警察局偵二大隊破獲首宗黑幫企業化的犯行，查出綽號「鐵霸」的天道盟盟主曾盈富兄弟檔與綽號「麥可」的太陽聯盟副盟主洪瑞宏兩個幫派組織，共成立五家公司，四年多約有十億可疑資金進出，部分資金涉及協助網路博弈集團洗錢；警方除對人的犯行加以蒐證，也對旗下公司澈底「查帳」，展開新模式大掃蕩，共逮捕曾男等廿六人到案。

據了解，警政署指示警方著手新模式的掃黑行動後，除了對天道盟、太陽聯盟進行大掃蕩，目前還鎖定幾個大型幫派，依此模式進行蒐證中。

著手清查各黑幫旗下的公司

刑事局表示，黑幫為了躲避查緝，以收購不良中小公司或成立中小公司的方式，逐漸企業化經營，並以成立的公司行號，隱匿不法金流，將黑錢洗白，因此自去年初開始，由經濟科起案，著手針對各黑幫設立的公司，清查其金流。

經一年多的偵查，發現天道盟盟主「鐵霸」曾盈富與其綽號「太保」的胞弟曾盈進，兄弟檔旗下三家公司，以及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏旗下的二家公司，近四年多來約有十億可疑資金進出，其中雙方各二家公司還有涉及網路博弈不法金流。此外，這些公司為逃漏稅，許多旗下幫眾涉嫌擔任人頭員工，以及開立不實支出與憑證等。

鐵霸兄弟、太陽聯盟副盟主

、兩名女帳房 移送追查

警方經報請專辦企業犯罪的檢察官指揮偵辦後，前天在雙北市及新竹等地區執行拘提，檢方還派出三名有會計專長的檢察事務官，並會同國稅局人員，陸續帶回曾盈富、洪瑞宏、曾盈進及旗下公司人頭小弟、公司員工等共廿六人到案；昨天下午分依組織犯罪、洗錢與稅捐稽徵法等罪嫌將曾姓兄弟檔與洪男與二名女帳房等五人移送檢方偵辦，其餘廿一名共犯則檢方複訊後釋回，持續擴大偵辦中。

