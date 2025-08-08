電影《無聲》翻版 性侵受害人淪加害人

新北市某安置機構一起性侵案，市議員鄭宇恩在受害男童K母親求助之下調查，意外揭露該機構連續多起性平事件。（鄭宇恩辦公室提供）

2025/08/08 05:30

〔記者黃子暘、賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕新北市一家公辦民營安置機構爆發連續性侵害案，有六名年齡介於國小至國中的安置兒少，分別是加害者或受害者，甚至有受害者未獲及時輔導，造成性別觀念扭曲，為保護自己也淪為加害者，以相同手段侵犯他人，情節嚴重宛如電影「無聲」翻版，令人心疼。

針對該安置機構發生駭人的連環、集體性侵案件，新北市政府社會局挨批對機構監管失職，以及對性平事件的通報出現嚴重缺失等情；新北市社會局則稱，六月中旬接獲機構主動通報，就立即展開調查與輔導。

社會局：接獲通報就展開輔導

社會局表示，接獲通報後啟動兒少保護機制，調查案情並展開輔導，社工七月一日陪同孩子至警局作筆錄，輔導程序完備前已先暫停該機構收案，也已將案件相關院生轉往獨立居住空間和增加查房頻率；另針對情節嚴重個案，則邀集學校、主責社工、心理師進行輔導研商會議，依照專業人員評估給予治療，並安排專案陪伴人力，穩定個案生活與醫療輔導資源。

新收個案會進行自我保護訓練

此外，服務機構也針對未來新收個案進行個別化自我保護訓練，讓兒少了解身體界線，並建立對性別暴力的認識。

社會局指出，所有個案處遇都依法進行，緊急安置個案必須以個案安全、隱私為優先，因此使用多元教育方案，在機構內維護安置兒少受教權，也避免中長期安置兒少重複適應新環境，一切以兒少最佳利益為核心，陪伴創傷兒少療癒復原。

