當街狠殺妻子、小姨子 土城家暴男還囂張PO文自己殺人

謝姓男子疑不滿日前違反家暴令時，妻子報警抓人，當街狠殺妻子、小姨子，被警方逮捕送辦。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/08 05:30

〔記者徐聖倫、劉曉欣／綜合報導〕四十六歲謝姓男子疑不滿日前違反家暴令時，妻子報警抓人，昨開車在新北市土城區撞倒騎機車雙載的妻子、小姨子後，再持刀下車當街砍死姊妹後逃逸，謝男逃逸期間竟還在臉書上發文「自己殺了人」，新北市警方在彰化逮捕謝男，全案朝殺人罪嫌偵辦。

違反保護令被送辦 對妻子懷恨在心

據悉，謝男與四十二歲張姓妻子結婚多年，育有兩女，但夫妻長期不睦，謝男有多次家暴前科紀錄，張女六月廿五日取得緊急保護令，同時也不再讓謝男探視女兒。

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謝男五日違反不得接近張姓妻子規定，前往張女住處要搬走私人物品，期間又與張女口角，他怒摔東西咆哮，張女報警，警方依違反保護令將謝男送辦，新北地檢署六日諭令交保。

開車撞倒騎機車姊妹 再狠砍十多刀

謝男昨上午前往新北地院開謝妻五月聲請的通常保護令審核庭後，因對妻子日前報警抓他一事相當不滿，因此昨出庭後前往謝妻家附近埋伏，他見謝妻及小姨子騎機車雙載出門，竟開車尾隨至土城區福祥街時開車衝撞，姊妹倆倒地不起後，謝男持水果刀、小鋁棒下車，對著兩人狠砍十多刀，直至兩人倒臥血泊沒有反應後才開車逃逸。

謝男開車一路南下逃逸過程中，還不斷用臉書發文指殺了妻子及小姨子，還稱「媽祖保佑我們只到今天」，謝男中途發現被警方尾隨，立即從國三下和美交流道，向彰化分局伸港派出所自首，他向警方供稱，因妻子不讓他探視女兒才逞兇。

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