東勢42人集資中大樂透 捐消防器材回饋

消防人員講解水中推進器等救災器材的應用。 （記者歐素美攝）

2025/06/25 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區四十二位民眾集資購買大樂透，結果中了頭獎，分得九千多萬元，其中，七十萬購買消防器材及小小消防車等，昨捐贈給台中市消防局第二大隊，以運用在山城救災及教育宣導上，代表捐贈的「全福順彩券行」代理人黃小姐說，集資的民眾希望回饋社會，讓愛的善意延續；消防局第二大隊長余易祐表示，近日山城區發生多起車輛墜谷事件，民眾捐贈的器材可以讓消防各分隊救災更精進。

今年大年初二，大樂透開出頭彩一．八七億元，由兩注平分，各得九三四五萬元，其中一注是由東勢區全福順彩券行的四十二名熟客每人一千元，共集資四萬兩千元投注八十四注，結果八十四注全數中獎，其中一注還中頭獎，總獎金九四一六萬元。

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「全福順彩券行」代理人黃小姐表示，集資人在中獎後，希望能回饋東勢的鄉親、照顧鄰里，讓這份愛的善意延續下去，除了捐贈慈善單位，並捐出七十萬元，供台中市消防局第二大隊購買需要的消防器材及小小消防車等宣導教具。

余易祐指出，八輛小小消防車將分配給山城四消防分隊，每隊二輛，以進行消防教育宣導；另山城地區最近發生兩起車輛墜谷事件，這次捐贈的半身及全身安全吊帶、防墜器、吸收器、繩索保護器、自我制動下降器、下降器等消防救助器材，可以讓消防人員低所救助民眾，提升第一線消防人員救助安全保障。

此外，這次捐贈的救災器材，還包括玻璃安全膠膜等，可用在車禍救助，黏貼於汽車玻璃以強化玻璃強度，並在擊破、拆卸玻璃時減低玻璃碎屑的產生及傷害，以提升現場消防人員及救助民眾使用的安全，其餘還有攻擊水帶包、潛水搜溺水中推進器等，有助提升救災及水中搜救速度。

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中市東勢區42人集資中大樂透捐贈消防器材，昨在中市消防局第二大隊舉行儀式。（記者歐素美攝）

小朋友體驗駕駛小小消防車。（記者歐素美攝）

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