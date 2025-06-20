毒趴嗨過頭？淡水惡火1死3傷 火窟驚見喪屍煙油

新北市淡水區忠愛街前晚發生民宅火警，現場被燒得一片焦黑（大圖）；警方在火場內發現依托咪酯煙油（小圖）。 （記者徐聖倫翻攝）

2025/06/20 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水區忠愛街前天晚間發生一場疑雲重重的火警，一棟二層樓建物的二樓全面燃燒，當時屋內四人有三人逃出，二十六歲林姓男子被燒成焦屍，二十八歲陳姓男子雙腿燒傷留在一樓待援，身上亦有些許燒燙傷的另兩人跑出火場，偷車逃離現場，警方追至三芝區將他們逮回；消防員撲滅火勢後，警方在火災現場起獲二級毒品依托咪酯煙油，懷疑四人開毒趴，不排除吸毒後行為失控釀禍。

兩男裸上身衝出火場

起火後光著上半身、慌張逃出火場的郭姓等兩名男子，接受警方詢問時，對於起火原因避重就輕，聲稱聽到房間傳出爆炸聲響，就嚇得趕緊衝下樓，不知道發生什麼事；二人堅決否認毒煙油是他們的，僅承認偷車逃離現場。

請繼續往下閱讀...

警方調查，四人均無業，除了死者外，另三人都有多項毒品前科；該棟二層樓建物是林姓男子的一位親戚借給林男居住，林男再帶朋友回來。

偷死者家屬車逃 被逮回

據調查，火警發生於前晚六時許，消防人員獲報趕抵時，建物已全面燃燒，救護人員將待在一樓待援的陳男送醫，火勢熄滅後入內搜尋，發現林男已成焦屍，警方在屋內發現疑似掉落現場、由依托咪酯製成的喪屍煙油。

淡水警方調閱監視器發現，火警後有一輛車快速駛離，遂展開攔截，前天深夜在三芝區街頭攔下該車，駕駛人是二十七歲陳男，二十八歲郭男坐在副駕駛座，將二人帶回。

3名傷者都有毒品前科

警方表示，二人開的是失竊車，車輛是死者家屬所有，停在火場附近，鑰匙未取出，陳、郭逃出火場後偷走汽車逃離。警方發現二人僅著褲子，赤裸的上半身有些許燒燙傷，看起來精神狀況不穩定，詢問後暫依毒品、竊盜等罪將兩名陳姓男子及郭男移送法辦。

新北市消防局火災調查科人員事後進入火場勘查採證，已將採集物送驗，正持續詳查起火原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法