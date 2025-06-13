《高雄》女童疑遭侵犯 家長告教局瀆職

家長質疑5歲女兒遭不當對待，不滿教育局調查結果按鈴控告瀆職罪。（記者黃佳琳攝）

2025/06/13 05:30

〔記者黃佳琳、許麗娟、黃良傑／高雄報導〕就讀高市某幼兒園五歲女童，洗澡時被家長發現下體紅腫，女童指被三名男童拿玩具戳下體，家長帶女兒驗傷報案討公道，但案件經半年調查，教育局認為沒有證據顯示女童有被施暴或其他不當對待，因不滿意調查結果，昨按鈴提告教育局瀆職罪，並加告幼兒園過失傷害等罪。

半年調查無證據顯示被施暴

家長指去年十二月間，女童從幼稚園放學回家後，媽媽幫她洗澡時發現下體怪怪的，追問後女童說自己跟三名男同學玩扮家家酒時，被他們拿玩具戳下體，並抱女兒到診所檢查，後轉送教學醫院後，經檢查後，女童下體有紅腫傷勢，通報警方並報案。

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家長加告幼兒園滅證、過失傷害

家長認為事經半年，警方只從園方提供的監視影像中找證據，園方基於自我保護立場，當然不會提供對自己不利的影帶，教育局疑未善盡職責守護孩童安全，昨向高雄地檢署按鈴控告高市教育局瀆職罪，加告幼兒園滅證、過失傷害等罪。

教局：8月起解除幼兒園服務契約

教育局表示，該私立幼兒園遭民眾檢舉多次違規，已針對該園屢次違規事實，包括教保服務人員資格不符、超收幼兒等違規情節共裁罰六次，罰鍰總額達卅三萬三千元，並自今年八月起解除其準公共教保服務契約。

教育局於第一時間責成園所啟動校安通報，提供監視器畫面供檢視，警方獲報後也進入園所調閱監視器，經家長、園方與警方共同確認，目前尚無證據顯示有施暴或其他不當對待情事。

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