九州博弈內鬼 林明佐1500萬交保

台中地院認為林明佐罹患惡性腫瘤，雙肢無力，無法獨力行走，非保外治療顯難痊癒，裁定1500萬元交保。（資料照）

2025/06/12 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕被控當九州博弈集團「內鬼」，涉嫌貪污六六一六萬餘元的前刑事警察局警政監、前台中市警局刑警大隊長林明佐，去年九月起屢次以重病、大小便失禁，自己宛如「半殘的人」等理由聲請交保，雖於今年三月一度以一二○○萬元具保，但台中地檢署抗告成功，他再度羈押至今，台中地院本月九日才裁定延押二個月，僅隔兩天，台中地方法院昨天以他罹患惡性腫瘤等理由，裁定一五○○萬元交保，他的家屬籌措中。

台中地院昨天也諭知交保條件，包括限制出海與出境八個月，不得與同案被告與證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，每週一、三、六上午到指定警局報到各一次，每日上午在限制居住地的門牌前，用持用的科技監控手機拍攝自己臉部照片，傳送至科技設備監控中心，且定期向台中地院報告，除了維持日常生活與職業所需之外，未經中院許可，不得從事與治療顯然無關的活動。

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兩天前剛裁定延押

「半殘的人」求交保獲准

至於交保的理由，台中地院指出，林明佐羈押原因與必要性還是存在，但審酌他罹患惡性脊髓腫瘤，醫師建議放射線治療之後，再進行「硼中子捕獲治療」，此治療有必要急迫性，但台中看守所卻無法提供，且林目前雙肢無力，無法獨立行走（靠輪椅代步），可認定他罹惡上述疾病，非保外治療顯難痊癒。

台中地檢署去年五月搜索後，聲押禁見林明佐獲准，去年八月起訴後，林從九月起即不斷以生病為由聲請交保，今年三月聲請時，指自己坐輪椅、不良於行，宛如半殘之人，台中地院命一二○○萬元具保，檢方抗告成功，他僅自由約半個月，再度被羈押。

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