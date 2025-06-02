猥褻毒友掰以為是妻 密錄器成鐵證

猥褻毒友掰自己當時也吸毒，以為是自己的太太，密錄器成鐵證。圖為示意圖。（資料照）

2025/06/02 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕蔣姓男子被控趁女毒友小美（化名）吸毒後，對她摸胸、舔胸、還把手伸進女子的私密處，但他抗辯自己當時也吸毒，誤以為小美是自己的太太，未料，警方在他臥房內搜扣的密錄器，全程拍下他猥褻小美的經過，反成為法官定罪的鐵證，依強制猥褻罪判他一年徒刑。

蔣姓男子被控於三年前，趁小美躺在他住處床上休息時，把手伸進小美胸罩內，並親吻她胸部，企圖褪去小美外褲時，經小美奮力反抗才未得逞，但他仍手摸小美私密處。由於小美有多項毒品前科，驗尿未過，且含有安非他命等毒品反應，檢方因此認定蔣男是以藥劑犯強制猥褻罪，依涉犯刑度為七年以上的加重猥褻罪起訴蔣男。

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法院審理時，蔣辯稱當時他也施用毒品，意識不是很清楚；當天小美喝了摻有毒品的提神飲料後，躺在他床上休息，他以為小美是他太太，才環抱她，並沒有猥褻小美，一聽是小美的聲音，就立即驚覺離開。

不過，法官依小美控訴，與檢察官擷錄蔣在臥房內裝設密錄器所偷拍畫面發現，蔣當天不僅伸手摸進小美大腿間，側身抱住小美，及跪趴在小美身上，還將雙腿夾住小美，錄影畫面呈現的過程與蔣辯稱僅環抱小美，一聽到小美的聲音，立即驚覺離開明顯不符。

至於，檢方以小美驗尿未過呈毒品反應，認定蔣以藥劑犯強制猥褻罪。法官認為，小美驗尿未過，只能證明小美有施用毒品，無法佐證是在遭蔣猥褻前施用毒品，且小美也證稱她是在遭蔣猥褻前一天施用毒品，因此法官依強制猥褻罪判處蔣男一年徒刑。

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