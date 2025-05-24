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    北市暴衝翁 擁3公司資本額上億

    肇事的黑色轎車頭嚴重受損，78歲邱姓駕駛輕傷。（中央社）

    肇事的黑色轎車頭嚴重受損，78歲邱姓駕駛輕傷。（中央社）

    2025/05/24 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕無照駕車暴衝造成八人受傷的七十八歲邱姓男子，警方查出他是在台北市中山區經營貿易公司、旗下有三家關係企業的董事長，邱男駕駛的肇事車輛、凌志轎車，登記在自己公司的名下。

    據了解，邱經營的貿易公司成立於一九五九年，資本額約一億多元，包括三家關係企業，公司業務有基本金屬批發、商品批發經紀等，他是在二○一四年登記為公司負責人。

    四次違規 二度被查到無照駕駛

    警方調查，邱翁近年有四次行車違規紀錄，包括此次發生的重大車禍事件，是五年內第二度被查到無照駕駛，依法開罰最高金額二點四萬元。

    妻稱有美國駕照 台灣難考沒去

    邱翁的妻子一度對外表示，丈夫多年前在美國領有「國際駕駛證」（應是美國駕照，邱妻口誤）」，因為台灣駕照比較難考，邱才沒有去考。

    但根據警方調查，即使邱翁在美國領有美國駕駛證，返台後若想在台開車，仍須前往監理站辦理相關許可證件，但他並沒有在台駕車許可證明，因此只要在國內開車上路，即屬無照駕駛。

    警方追查案情詢問邱翁時，邱都以「發生得太快、沒有記憶」應答，因其衝撞人車的行為都有相關監視器畫面可佐證，可判定他應負起肇事全責。

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