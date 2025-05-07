以為借錢糾紛縱火 竟是雙煞謀財害命

新北市淡水區北新路巷內去年12月15發生火警釀1死，原以為是熟人借貸糾紛引發縱火案；檢警深入追查，發現是兩名傷者曾鈺偉、林志銘有計劃的冷血謀財害命。（資料照）

2025/05/07 05:30

勒索兩次 汽油潑人奪命

〔記者張文川／台北報導〕新北市淡水區北新路巷內去年十二月十五日發生火警，一處出租套房的蔡姓男房客送醫不治，另有兩名男室友嗆傷。當初事發時，初判是熟人間的借錢、烤肉糾紛引發縱火案，未料檢警深入追查，發現竟是兩名傷者曾鈺偉、林志銘有計劃的冷血謀財害命事件，二人恐嚇勒索後不排除決定滅口，直接拿汽油潑淋蔡男點火，造成蔡全身九十九％燒灼傷死亡，士林地檢署昨將二人依勒索、殺人等罪起訴。

被害人燒成火球 全身99％燒傷

四十二歲曾男與卅七歲林男，案發時手部有燒燙傷及肺部吸入性嗆傷住院，今年初康復出院後即被拘提，聲押禁見獲准。昨天移審士院，法官認為二人有勾串、逃亡之虞，諭知續押禁見。

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案發公寓四樓被隔成七間套房，曾、林、蔡三男各住一間。警方於案發後過濾現場周遭監視器，及訊問受傷的曾、林及林的黃姓前妻說詞，初步指向三男一女當日上午在套房烤肉，以汽油當促燃劑，期間曾男向蔡借錢，雙方起爭執，曾男憤而在房內潑油引發火警。

檢警後來詳查發現，曾男已積欠一年房租，林男則是在曾男指引下住進一間空房。案發當天上午，林男偷走住處附近燒臘店的醃五花肉，拿回套房邀來前妻、曾男在房內烤肉，二男聊及身無分文，提議鎖定六十二歲蔡男，謀畫恐嚇劫財，還以裝著汽油的保特瓶當成恐嚇武器。

隨後二男敲蔡的房門，蔡不開門，林朝蔡房的門縫灌汽油，恫稱：「我認識黑道大哥，在這邊也是小有名氣。」蔡心生畏怖而開門，二人恐嚇他交出錢財，蔡擔心遭到不測，交出身上僅有的四百元，二男離去。

兩男恐逃亡串證 起訴續押

沒想到二人食髓知味，下午再次持汽油、打火機找蔡男勒索，蔡雖開門但堅拒付錢，曾男竟直接朝蔡男的胸、腹部潑灑汽油，蔡的全身衣物被油浸濕，林男當場點火，蔡被燒成火球，體表九十九％三度燒傷及吸入性灼傷，隔日上午宣告不治。

士檢認定二男共犯殺人、放火燒燬住宅未遂、恐嚇取財既遂及未遂等罪，林男另犯竊盜罪，昨偵結起訴。

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