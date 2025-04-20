首度酒駕觸公共危險罪判3月／2度酒駕撞死人 判8年多

黃姓男子喝酒後休息4小時開車上路，撞死走在行人穿越道的路人，他將肇事轎車停在原地等待警方前來處理。（資料照，警方提供）

2025/04/20 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓男子曾因酒後駕車被判處有期徒刑三月，去年二月十五日清晨，再度酒駕並撞上走在行人穿越道的劉姓男子致死。桃園地方法院國民法官法庭審酌後，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處黃男有期徒刑八年二月，可上訴。

判決指出，黃男去年二月十四日晚間在桃園區友人住處飲酒，隔天清晨他於休息四小時後酒駕上路，卻在行經自強路與鎮三街口時，撞上走在行人穿越道上的劉男，劉被緊急送醫搶救，仍不幸因頭部外傷併顱內出血等傷害，致中樞神經休克，延至同月廿六日不治。

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警方調查時，測得黃男酒精濃度為○．三六MG/L（毫克/每公升），依公共危險罪嫌送辦，並由桃園地檢署提起公訴。桃院國民法官法庭審理後，判處黃男有期徒刑八年二月。

未能記取教訓 又未和解

桃院指出，國民法官法庭審酌黃男曾於二○一九年八月間，因酒駕觸犯公共危險罪被判刑三月確定、併科罰金一萬元，卻未能記取教訓，於十年內又因貪圖方便、心存僥倖，於無法確認體內酒精成分是否已消退的情形下駕駛轎車上路，才會釀成悲劇，因黃男案發後留在現場，並向警方坦承是肇事者，符合自首要件，但卻未與劉男家屬達成和解或進行賠償，審酌所有情狀後判刑。

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