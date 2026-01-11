內幕》破解藍白彈劾「定罪總統」劇本 執政黨反制對策曝光

立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對賴清德總統的彈劾案，去年底在立法院會以贊成60人，反對51人，通過相關處理時程，將於今年5月19日於立法院會進行彈劾案記名投票表決。（資料照）

立法院針對總統賴清德提出彈劾案，14、15日將召開公聽會。黨政人士分析，在野黨提彈劾隱藏3大圖謀：轉移議題戰場，模糊民意對預算卡關的不滿；拉總統當箭靶、把國會修法爭議扭曲為「總統有罪」；產出短影音素材企圖「一句話定罪總統」，製造中間選民不安、鞏固立委聲量。對此，執政團隊不會配合演出，後續反制關鍵在於將戰場鎖定國會的「程序正義」、「修法不應違憲」等核心議題。

黨政人士受訪分析，在野黨明知不會通過仍執意提彈劾，其實「醉翁之意不在酒」，背後藏有三大圖謀。第一是轉換議題戰場，模糊外界對「財劃法」、總預算案及國防特別條例的關注，將爭議升級成「憲政危機」，也轉移民意對在野黨不審預算的不滿情緒。

第二，拉總統當箭靶，黨政人士說，在野黨要將輿論箭靶從不審預算的立委聚焦到總統一人，原本應回歸條文、國會程序與預算數字的討論，全被情緒與道德審判取代；在野黨未必會證明各項指控是否成立，只想動搖社會對國家元首的信賴度，這是典型的「政治戰」——不求法律勝利、只求「輿論先贏」。

第三，該人士續指，在野黨並不打算在公聽會釐清真相，真正目的是產出利於擴散剪輯的短影音，藉此拉抬立委聲量。透過學者、名嘴的對立敘事做「權威背書」，搭配片段式問答，將複雜的制度問題簡化為「一句話定罪」，整套鋪陳要讓中間選民產生「政治很亂、制度有危機」的不安與疑慮，並以高張力的憲政語言鞏固基本盤支持者。

黨政人士強調，執政團隊不會跟著進入情緒戰場，更不會被在野黨設定的議程牽著走，真正的反制關鍵是把戰場拉回「國會程序正義」與「立委修法不應違憲」等正當性的討論；至於「公聽會政治化」的緣由，這是對手必須回答的問題。

不陪藍白演戲 綠營人士批：文不對題的「假彈劾」

另一位黨內人士受訪也直言，沒有人想陪藍白演戲，這是一場文不對題的「假彈劾」、根本不會通過，在野黨只是想逼總統到立院備詢，並拉長戰線到520做長期政治鬥爭；執政黨的重中之重，仍是持續推動總預算及國防特別條例的排審，「不能拆解處理、一項都不能偏廢」，在野黨企圖拿彈劾進行政治鬥爭的「司馬昭之心」，執政黨不會配合演出。

