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    騙人出國活摘器官 20歲男起訴求重刑

    有些人口販運集團還意圖以「器官捐贈同意書」逃避刑責。（圖非新聞事件照，資料示意圖）

    有些人口販運集團還意圖以「器官捐贈同意書」逃避刑責。（圖非新聞事件照，資料示意圖）

    2025/04/20 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕廿歲陳姓男子貪圖販運人口的不法利益，去年十一月間誘騙一名被害人可出國辦理貸款，實則是前往泰國淪為摘取器官的「豬仔」，所幸調查局桃園市調查處、桃園市警察局獲報，及時攔阻被害人出國。桃園地檢署調查，陳男自去年八月起，已誘騙五名國人出國，強迫幫詐騙集團工作或等待摘取器官，依違反人口販運防制法將陳起訴，並具體求處重刑。

    4被害人幸運被救回

    陳男先於去年八月間，以可以出國辦理貸款或幫忙背黃金回國可賺錢等話術，騙四名被害人同意由他安排出國，隨即找人帶著四名被害人搭機前往泰國的「泰昌園區」，交給上游詐騙集團買家，強迫四人從事線上交友詐騙美國人等不法行為，若業績不佳，還會遭到毆打；直至四名被害人的家屬報警求助後，幸運救回。

    桃園市調處與桃市警局對陳男展開調查，發現陳男也接單安排被害人出國，再交由上游買家摘除被害人的器官。

    陳男為此佯稱可出國工作等理由，騙一名被害人於去年十一月七日搭機到泰國，還好上游買家與陳男最終沒有談妥價錢，該名被害人才搭機返台。後來陳男與上游買家重新談妥條件後，找上另一名被害人，並於同月十一日安排被害人搭機前往泰國，幸被警調人員攔阻。

    桃檢偵結後，認為陳男家庭正常、父母對他疼愛有加，毫無顯可憫恕之情，依違反人口販運防制法起訴，請求法官針對三起案件分別求處六到八年、五到七年、五到七年的有期徒刑。

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