弄瞎人 至少關3年、恐賠近千萬

簡男與連男在2家人住戶後方發生衝突扭打，簡男疑為自保戳瞎連男雙眼。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/20 05:30

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市雙溪區簡姓男子為了掙脫連姓鄰居緊咬他雙手不放，憤而徒手挖掉對方雙眼，導致失明的終身憾事。曾任檢察官、法官的志仁國際法律事務所主持律師李鴻維表示，簡男為掙脫連男咬他手臂，以手戳連男眼睛，本屬正當防衛，但他弄瞎對方雙眼，造成重傷害的結果，不僅涉犯刑事傷害致重傷害罪，還須負擔連男被挖去雙眼、造成生活不便的民事過失損害賠償責任。

簡男挖去連男雙眼後，警方依殺人未遂罪將簡男移送法辦。李鴻維認為，連男咬簡男手臂，應是傷害犯意，成立傷害罪；簡男戳連男的眼睛，本係正當防衛，但顯然防衛過當，進而挖掉連男眼睛造成重傷害的結果，與殺人未遂的構成要件不符，應論以刑度三年以上、十年以下的傷害致重傷害罪。

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除了刑事責任外，簡男、連男相互攻擊對方，民事上都是侵權行為，要彼此負損害賠償責任，但須視雙方所受損害決定賠償金額。對於弄瞎對方的雙眼要賠多少錢？李鴻維說，司法實務上，弄瞎一眼賠一百萬，弄瞎兩眼賠兩百萬外，還要賠被害人生活上的必要支出、勞動力減損等損害。

李舉例，一名江姓男子三年前酒後持玻璃碎片刺瞎楚姓被害人右眼，北院判江須賠楚男右眼失明的一百萬元慰撫金，還要賠勞動力減損等損害合計三百九十七萬餘元；孫姓男子十五年前持瑞士刀刺瞎洪姓男子雙眼，北院判孫賠償洪的兩眼失明兩百萬元精神慰撫金，還要賠償生活上必要支出及勞動力減損等損害，合計八百四十八萬餘元。

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