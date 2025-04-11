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    首頁　>　社會

    桃園大溪租地濫倒毒液 3嫌起訴求重刑

    桃園地檢署指揮大溪警分局、桃園市府環保局查獲大溪區半屏段土地被堆置、掩埋大量廢棄物，現場還有大量桶裝有機廢溶液。 （記者余瑞仁翻攝）

    桃園地檢署指揮大溪警分局、桃園市府環保局查獲大溪區半屏段土地被堆置、掩埋大量廢棄物，現場還有大量桶裝有機廢溶液。 （記者余瑞仁翻攝）

    2025/04/11 05:30

    濫倒廢棄物18萬餘立方公尺 清運恢復土地經費估計高達23億

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大溪區瑞德街巷底長期遭不肖業者傾倒廢棄物，桃園地檢署指揮大溪警分局會同市府環保局調查，追出陳姓男子承租私有地，未經地主同意就充作廢棄物處貯置場，更夥同李姓、張姓男子包攬電子公司有害廢棄物、有機廢溶液等，載運到此存放、掩埋，去年六月初被檢警查獲，開挖發現堆置量高達十八萬餘立方公尺，不法獲利難以計數，清運恢復土地經費估計高達廿三億餘元，檢察官昨偵結將陳男等三人依廢棄物清理法起訴，並具體求處四年十月不等重刑。

    檢警調查，陳男二○二○年間向不知情地主，承租大溪區半屏段部分土地，面積一萬四五七一坪，隨即私設圍籬、電動鐵門並佔用鄰近土地，同年十一月至去年五月間，將此處作為廢棄物處理、堆置的場所。

    期間，市府曾取締並依違反區域計畫法裁罰、要求限期改善，然而陳男續為犯行，還指示李姓、張姓男子載運鐵板、瀝青、廢棄車輛至此棄置掩埋，更載運電子廠有毒事業廢棄物、有機溶液四十桶至該處堆置、掩埋，任由廢溶液滲入土地造成環境嚴重污染。

    檢警、環保等單位蒐證偵辦，去年六月三日持搜索票到場搜索，並調派機具開挖現場，查獲陳嫌等三人，查出場內累積堆置、掩埋廢棄物數量高達十八萬餘立方公尺，對環境造成重大污染危害；檢方估計，若要清理廢棄物、恢復土地原狀，所需費用高達廿三億餘元。

    檢察官昨偵結，將陳、李、張三人依違反廢清法罪嫌起訴，並以陳嫌犯行危害重大，向法院具體求處四年十月徒刑，李、張分別求處二年、一年二月徒刑。

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    桃園地檢署指揮大溪警分局、桃園市府環保局查獲大溪區半屏段土地被堆置、掩埋大量廢棄物，現場調派機具開挖。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園地檢署指揮大溪警分局、桃園市府環保局查獲大溪區半屏段土地被堆置、掩埋大量廢棄物，現場調派機具開挖。（記者余瑞仁翻攝）

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