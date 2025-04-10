新光三越氣爆／欣中執行停氣 不含關總開關?

台中新光三越氣爆近兩個月，外牆懸掛物還沒拆完。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/10 05:30

瓦斯總開關未關 導致主幹管及分歧管充滿瓦斯 檢追肇責

〔記者楊心慧、蔡淑媛、蘇金鳳／調查報導〕台中新光三越氣爆案查出瓦斯感知器遭拆除、樓層瓦斯總開關未關閉等情，台中市消防局長孫福佑昨稱「瓦斯幹管在自己家裡，自己要管理，欣中不會去幫你家關總開關」。但據了解，欣中天然氣公司章程載明，瓦斯改裝、拆除由用戶提出申請，公司前往施工；因新光三越確曾提出申請，欣中人員也進行停氣作業，卻沒有關掉瓦斯總開關，結果管線內充滿瓦斯，成為導致氣爆的關鍵因素之一。涉事單位的責任為何，正由台中地檢署進一步調查釐清中。

請繼續往下閱讀...

總開關須由專業人員持特殊工具啟閉

偵查單位初步認定，設置在十二樓的消防設備瓦斯感知器遭拆除、該樓層的瓦斯總開關未關閉，才造成各櫃位的瓦斯主幹管及分歧管內充滿瓦斯。台中地檢署追查的焦點包括，通往美食街各櫃位的瓦斯主幹管及分歧管內仍充滿瓦斯，進而導致的氣爆肇責歸屬為何，以及為何拆除瓦斯表後仍供氣？為何拆除感知器？以及總開關沒關閉的責任等。

台中市消防局長孫福佑昨天否認有新事證，並稱感知器故障等設備在案發初期已開罰三十萬元；對於樓層瓦斯總開關，則認為瓦斯管從公管到幹管，幹管在自己家裡，自己要管理，欣中不會去幫你家關總開關，瓦斯公司將瓦斯表拔除後，把管路封塞，作業流程就完成。

然而，欣中公司章程第四條載明，瓦斯增設、改裝、拆除都要用戶提出申請，公司才會進行施工，另用戶因修建房屋，有「損害本公司天然氣管線及設備之虞者」，應於七日前通知本公司辦理管線變更；換句話說，若是要進行變動，皆需要提出申請，且管線設備屬欣中瓦斯公司所有。

欣中公司也於二月十三日發出的新聞稿中，聲明「本公司於一一四年二月十日應新光三越櫃位調整及整修要求，就既有櫃位之瓦斯表進行拆卸，並對天然氣管路施以封塞完畢」，顯示欣中也證實，新光三越有向欣中提出瓦斯停止供氣申請，欣中有派人前往進行停止供氣作業。依孫福佑的說法，欣中進行停氣作業，竟不包括關閉樓層瓦斯總開關，有瓦斯業者表示，難以了解此說的理據為何？

據指出，新光三越每個樓層都有一個總開關，其中有兩種系統開關，包含天花板上各區的分歧開關及櫃位的瓦斯爐前開關，疑因須停氣的十二樓總開關未關閉，現場工人因而聞到瓦斯味，還有廠商詢問分歧管的開關位置，說要處理管線，卻發現「分歧開關」也沒關，接著於工人聞到瓦斯味的廿分鐘後發生氣爆。

此外，天花板分歧開關的螺絲鎖非一般板手可進行開關，要由專業的瓦斯工人持專門器具才能開關，瓦斯爐前的開關直接用手關閉即可。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法