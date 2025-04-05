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    司機有無駕訓？縣府居然不知道

    宜蘭綠博遊園電動小火車疑煞車失靈，撞到人後側傾。（民眾提供）

    宜蘭綠博遊園電動小火車疑煞車失靈，撞到人後側傾。（民眾提供）

    2025/04/05 05:30

    〔記者王峻祺、游明金／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會今年首推付費遊園電動小火車，未料才開幕一週，就發生撞死遊客意外。根據宜縣府交通處說法，綠博園區不屬於道路範圍，不用辦路權申請；主辦單位則強調，小火車出發前都會車輛檢查。縣府所言是否真實？檢方已展開偵辦；至於司機有無駕駛訓練，縣府坦言不知情，有待業者釐清。

    萬一載滿遊客 不堪設想

    綠博遊園電動小火車，每次五十元包含來回車票，全程約二公里，預計車程十分鐘，可乘坐四十人，新穎造型超吸睛，外加有語音導覽，很受歡迎，昨天發生意外時是空車行程，若是載滿遊客的旅程，後果更不堪設想。

    負責電動小火車的廠商為鳴謙科技公司，以一九八萬餘元標下綠博「電動遊園車租賃案」，提供八至廿人座不等的高爾夫球電動車，進行園區免費接駁。因接獲反映接駁車不足，縣府另再與廠商簽訂經營契約，由業者經營付費的電動小火車。

    綠博在蘇澳武荖坑風景區舉行，縣府交通處表示，綠博園區不屬於道路範圍，電動遊園車非行駛於一般道路，不用依道路交通管理處罰條例申請路權登記，主要回歸園區自行管理。

    主辦單位縣府農業處表示，有要求業者聘僱具有大客車或大貨車駕駛執照的司機，小火車每天出發前、閉園後，都要對車輛的輪胎、胎壓、電力及煞車裝置等進行檢查；至於司機有無接受小火車駕駛訓練，縣府不知情。

    對於縣府說法，一名陳姓遊客說，規定是一回事，到底有沒有落實檢查是另一件事，「如果有，怎會發生意外？」

    此外，大貨車、大客車駕駛，不必然就會駕駛電動小火車，如果沒有安排行前駕駛訓練，真的是拿遊客的生命開玩笑。

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